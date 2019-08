Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019) DISAGI IN VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VAL DI LANZO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA VALLE SCRIVIA ALTRO INCIDENTE IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI ALTEZZA VIA CARLO GRABAU, INEVITABILI I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE FIUMICINO -VIA DEL MARE, LA CAUSA ANCHE IN QUESTO CASO UN INCIDENTE ANDRANNO AVANTI FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE FORO ITALICO, POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TRANSITO SULLA METRO A STOP AI TRENI NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA FINO AL 13 AGOSTO. IL SERVIZIO E’ COMUNQUE GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA ...

PLRomaCapitale : #Roma: Via di Tor Vergata prossimità Via Berkeley #traffico rallentato per #incidente all'altezza del civico 167 - PLRomaCapitale : #Roma: Viale Giuseppe Mazzini prossimità Via Carlo Grabau #traffico rallentato per #incidente all'altezza del civico 129 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-08-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -