Travolti dopo la lite in discoteca | morto anche Matteo Automobilista arrestato | omicidio

Piacenza - due giovani Travolti e uccisi dopo la discoteca : arrestata 30enne - era ubriaca : Due giovani di 20 e 22 sono morti nella notte alle porte di Piacenza . Le vittime stavano camminando a piedi lungo la strada quando un’auto li ha travolti . Alla guida del veicolo una donna di 30 anni che aveva un tasso alcolico cinque volte superiore al limite. È stata arrestata per omicidio stradale plurimo.

Scendono dall’auto dopo il tamponamento - Travolti da un furgone : muore donna di 40 anni : E' molto grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi lungo la strada Statale 274 che collega Lecce a Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Baia Verde, dove una donna ha perso la vita sul colpo e altre due persone sono state trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso.