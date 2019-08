Tragedia a Giro Polonia:muore Lambrecht

nella terza tappa deldi:Bjorgè deceduto dopo una brutta caduta al 50°km.Il corridore belga è stato immediatamente soccorso ed è stata necessaria una rianimazione d'emergenza.è rimasto a lungo disteso al suolo e la situazione è sembrata subito molto grave. Il 22enne di Gand è stato trasportato da un elicottero in ospedale dove purtroppo è deceduto nonostante un'operazione d'urgenza per fermare le emorragie.era stato secondo ai Mondiali Under 23 del 2018 a Innsbruck.(Di lunedì 5 agosto 2019)