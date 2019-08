Sicurezza | Salvini | ‘oggi bella giornata | di problemi parliamo mercoledì’

Sicurezza bis - Salvini a caccia di voti. Sfida in aula - maggioranza a rischio : Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che...

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. Patuanelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

Mozione sfiducia - Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto Sicurezza bis : Mozione sfiducia, Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto sicurezza bis Oggi il decreto sicurezza bis arriva a palazzo Madama. La tensione è palpabile e la maggioranza in Senato, come si sa, è molto risicata. Le defezioni di alcuni senatori pentastellati hanno assottigliato ulteriormente il “margine d’errore” del tandem al governo. Salvini riflette sul se porre la fiducia o meno a uno dei decreti più rilevanti e ...

Decreto Sicurezza bis - diretta voto Senato/ Ribelli M5s : rischio numeri per Salvini : Decreto Sicurezza bis, la diretta video streaming del voto in Senato: Governo a rischio, numeri fragili per fiducia a testo Salvini. FI-FdI escono da Aula?

Salvini : sarò in aula per Sicurezza bis : 17.56 "Domani sarò in Senato". Così Salvini alla vigilia del voto a Palazzo Madama sul decreto Sicurezza bis. Sui numeri per la fiducia:"Non lo so se ci siano, non mi sono ancora informato ma lo farò nel pomeriggio", afferma. E a chi gli fa notare che una crisi di governo non sembra imminente: "Guardate che bella giornata, ma è ancora presto" Pesa,sull'approvazione del provvedimento "bandiera" del Carroccio,l'incognita dei "dissidenti" del ...

Salvini : “Domani in Senato per decreto Sicurezza bis. Di Battista? Potrei mandarlo a ca…” : Ultima giornata di vacanza a Milano Marittima con polemica per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha fatto sapere, rispondendo a una domanda su Alessandro Di Battista, che potrebbe mandarlo a quel paese durante il comizio di stasera. Il vicepremier ha detto che domani sarà in Senato per il voto sul decreto sicurezza bis.Continua a leggere

Governo - Salvini : “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani. Sul decreto Sicurezza bis vedremo se c’è una maggioranza” : Individua la legge di Bilancio come il vero snodo per la tenuta dell’esecutivo, chiarendo però che sul decreto Sicurezza bis “vedremo se questo Governo ha una maggioranza”. Attacca tre ministri M5s e risponde gelido sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un’intervista – senza domande su Savoini e solo un veloce passaggio sul giornalista di Repubblica insultato sotto il sole di Milano ...

Il governo trema sulla giustizia : Salvini vuole svuotare il testo - c'è la fiducia sulla Sicurezza : La cartina di tornasole della distanza tra M5S e Lega sulla giustizia è nel voto della Giunta per le autorizzazioni della Camera che ieri ha votato a favore della richiesta di arresto del...

Matteo Salvini - Giancarlo Giorgetti vicino alle dimissioni se il decreto Sicurezza bis viene bocciato : Per Matteo Salvini si avvicina sempre più il momento della decisione: chiudere o no con il "governo del cambiamento". La data da segnare è il 6 di agosto. Quel giorno, in Senato, concluderà il suo iter il decreto Sicurezza bis, uno dei provvedimenti cruciali del ministro. Ed è lì che il governo risc

Luigi Di Maio denuncia la Sicurezza precaria di Roma. Contro Salvini o contro Raggi? : Luigi Di Maio torna sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega per denunciare la sicurezza precaria della città di Roma. Un’accusa contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini o contro la sindaca della capitale, Virginia Raggi?“Io non so di chi sia la colpa, questo non sono io a doverlo stabilire - scrive su Facebook il vicepremier -. Oggi c’è un Paese che piange un suo militare, un uomo ...

Decreto Sicurezza bis - fronda M5S In 17 non votano e Fico lascia l’Aula Salvini e Di Maio «capi» : segnale a Conte : Conte: «Non certo maggioranze». Salvini: «Cosa dice il premier mi interessa meno di zero». Tra i Cinque Stelle cresce l’insofferenza dopo il via libera alla Tav

Decreto Sicurezza bis - la Camera approva il provvedimento voluto da Matteo Salvini : La Camera dei deputati ha approvato il Decreto sicurezza bis, provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e riguardante i migranti, le Ong e l'ordine pubblico. Ora il provvedimento, che ha anche incassato la fiducia posta dal governo a Montecitorio, passerà all'esame del Senato in seconda lettura.Continua a leggere