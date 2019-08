Problemi di salute | Teo Teocoli annulla lo spettacolo

Problemi di salute - Teo Teocoli annulla spettacolo : Roma, 5 ago. (AdnKronos) - "Caffeina Cultura comunica che per Problemi di salute dell'artista, l'evento 'Tutto Teo' di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l'Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annullato". E' quanto si legge in una nota. "Le modalità di rimborso

“Problemi di salute”. Belen non si presenta alle prove tv. E si scopre cosa è successo : Il ritorno di fiamma ha fatto bene a Belen. Dopo la parentesi con Andrea Iannone, la showgirl argentina è da poco tornata a far coppia fissa con l’ex marito Stefano De Martino. Un amore forse mai del tutto tramontato che, seppure salutato da qualcuno con un pizzico di malizia, sembra aver portato serenità e tranquillità nella vita di Belen. Un beneficio non solo mentale e fisico, mai Belen era apparsa così bella e sorridente, ma anche per la ...

Tutto sotto controllo con i tatuaggi "intelligenti" che cambiano colore se ci sono Problemi di salute : Un gruppo di ricercatori ha messo a punto un inchiostro speciale in grado di segnalare le variazioni del metabolismo e altre...

Mara Venier - Problemi di salute : “Ho fatto un intervento” (FOTO) : Mara Venier ha subito un intervento: le sue prime parole sui social Mara Venier, giusto poco fa, ha pubblicato un selfie su instagram in cui si è mostrata ai suoi numerosissimi fan con il ghiaccio sul volto. Il motivo? E’ stata proprio la stessa conduttrice di Domenica In a rivelarlo, asserendo senza indugio alcuno: “Oggi così con il ghiaccio…Ieri ho fatto intervento ai denti…Volevo ringraziare il dottor Fabio ...

Bologna - Mihajlovic lascia per Problemi di salute : 'Ho la leucemia acuta' : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. E' stato il tecnico del Bologna ad annunciarlo in conferenza stampa. L'allenatore serbo, alternando lacrime e sorrisi, ha raccontato ai giornalisti i dettagli di una malattia scoperta soltanto pochi giorni fa. Ottimista il medico sociale del Bologna: 'Sinisa sarà ricoverato martedì, chiediamo il massimo rispetto del nostro mister, ma sappiamo che è un leone e al giorno d'oggi la leucemia si può sconfiggere'. ...

Problemi di salute - Beckenbauer shock : “Infarto dell’occhio destro - non vedo quasi nulla” : Il campione tedesco ha rivelato i suoi Problemi di salute: “Sono stato ricoverato in una clinica specialistica per un infarto dell’occhio destro”.“powered by Goal”Da calciatore ha vinto praticamente tutto sia a livello di squadra di club con il Bayern Monaco e i Cosmos, sia a livello di Nazionale, con un Europeo e i Mondiali del 1974 con la Germania Ovest, da allenatore è riuscito a conquistare i Mondiali di Italia 1990 ...