Nuova Classifica WTA – Barty ancora in testa | Camila Giorgi guadagna 10 posizioni | bene

Formula 1 - la Mercedes attende solo di festeggiare il titolo : la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp d’Ungheria : Il team di Brackley guida con 150 punti di vantaggio sulla Ferrari, mentre la Red Bull è ancora più staccata Manca solo l’aritmetica, la Mercedes infatti procede spedita verso il titolo mondiale Costruttori, facendo il vuoto dietro di sè. Il team di Brackley guida la graduatoria con 150 punti di vantaggio sulla Ferrari, che a sua volta precede la Red Bull di 44 punti. Chiusa la lotta per il vertice, il Cavallino deve difendersi ...

Formula 1 - Hamilton sempre più verso il sesto titolo : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria : Il pilota della Mercedes allunga il proprio vantaggio sul compagno di squadra, avvicinandosi al sesto titolo iridato Lewis Hamilton vince per la settima volta in Ungheria e fa un passo importante verso il sesto titolo iridato, il britannico infatti allunga ulteriormente sugli inseguitori portandosi a +62. Un margine davvero pazzesco a metà stagione, che permette al campione del mondo di andare con tranquillità in vacanza, per poi tornare ...

MotoGp – Marquez fa il vuoto a Brno : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp della Repubblica Ceca : Marc Marquez sempre più leader dopo la vittoria di Brno: la nuova classifica piloti dopo il Gp della Repubblica Ceca Marc Marquez ha confermato ancora una volta il suo strapotere: dopo i rischi di ieri e i paurosi giri in qualifica che gli hanno regalato una mostruosa pole position, lo spagnolo della Honda non ha mai perso la prima posizione oggi in gara, mantenendola fino al traguardo di Brno. 50ª vittoria del campione del mondo in carica ...

Tennis - Lorenzo Sonego scala il ranking ATP! La Nuova Classifica e le prospettive dopo la semifinale di Kitzbuehel : Lorenzo Sonego tornerà tra i primi cinquanta del mondo del ranking ATP. Il Tennista piemontese è in semifinale nel torneo ATP di Kitzbuehel ed al momento si trova in 46esima posizione, eguagliando quella che sarebbe la sua miglior classifica. Il nativo di Torino è risalito attualmente di ben dieci posizioni e può anche sognare di raggiungere la Top-40. Sarà necessario vincere, però, il torneo di Kitzbuehel. Non un’impresa facile per ...

AESVI annuncia una Nuova classificazione PEGI che diverrà obbligatoria per legge : Aggiornamento: Al momento non è chiaro se il nuovo regolamento potrebbe far sì che vengano vietati i giochi alle persone di età inferiore a quella riportata dalla classificazione PEGI o se questa verrà usata come semplice valutazione a cui i rivenditori dovranno attenersi. Per sapere se la vendita di determinati giochi sarà vietata, dobbiamo aspettare il testo definitivo della legge.News originale: E' questione di pochi giorni e la ...

Ranking WTA – Barty guarda tutte dall’alto - Giorgi migliore azzurra : la Nuova Classifica femminile : Barty saldamente al comando della classifica mondiale femminile di tennis, Camila Giorgi ancora migliore azzurra: il nuovo Ranking WTA Ashleigh Barty si conferma numero uno del Ranking WTA per la sesta settimana: la tennista australiana comanda la classifica femminile mondiale di tennis, seguita da Osaka e Karolina Pliskova. Quarta posizione per la rumena Halep, che si lascia alle spalle Kiki Bertens. Nessuna variazione nella top ten ...

Ranking ATP – Djokovic al comando - Fognini torna in nona posizione : la Nuova Classifica mondiale : Djokovic si conferma numero 1 della classifica mondiale maschile, Fognini guadagna una posizione: il nuovo Ranking ATP E’ ancora Novak Djokovic a guidare la classifica mondiale di tennis maschile: il tennista serbo è il numero 1 del Ranking ATP per la 38ª settimana consecutiva, con 4.470 punti di vantaggio su Rafa Nadal, secondo. Completa il ‘podio’ Roger Federer, terzo alle spalle del maiorchino, seguito da Thiem, Zverev ...

Tour de France – Tempi presi in cima all’Iseran - Bernal è la nuova maglia gialla : la Nuova Classifica dopo l’interruzione della 19ª tappa : Bernal è la nuova maglia gialla del Tour de France dopo l’interruzione della 19ª tappa: la nuova classifica generale La 19ª tappa del Tour de France è stata interrotta a causa di una forte grandinata che ha reso impraticabili gli ultimi 25 km del tragitto che avrebbero dovuto percorrere i corridori per arrivare sul traguardo di Tignes. Gli organizzatori hanno deciso di fermare i ciclisti e di rendere validi i Tempi presi in cima ...

Classifica Tour de France 2019 - diciannovesima tappa : Egan Bernal Nuova maglia gialla! I primi 5 in 1’42”! : Egan Bernal è la nuova maglia gialla del Tour de France 2019. Il colombiano balza al comando della Classifica generale con un epilogo davvero incredibile nella diciannovesima tappa, 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes. Il secondo tappone alpino di questa 106ma edizione della Grande Boucle è stato infatti neutralizzato in cima al Col de l’Iseran, a causa di una fortissima grandinata nella successiva discesa, che ha reso ...

Tour de France – La Nuova Classifica generale dopo la 18ª Tappa : Julian Alaphilippe può sognare! : Nairo Quintana vince la 18ª Tappa del Tour de France e si rilancia in classifica generale. Julian Alaphilippe ancora al comando in maglia gialla: il Francese può sognare l’impresa Con due tappe al termine del Tour de France, la classifica generale va delineandosi. Non c’è più spazio per alcune errore, chi resta in corsa se la giocherà fino alla fine, per il resto dei ciclisti restano solo i rimpianti. La 18ª Tappa, corsa ...

Nuova Classifica WTA – Nessuna variazione nella top ten - Giorgi stabile al 62° posto : sale Jasmine Paolini : L’australiana Barty rimane leader davanti a Osaka e Pliskova, tra le italiane resta sempre Camila Giorgi la più alta in classifica Niente di nuovo nella classifica WTA, dove le prime dieci posizioni restano invariate rispetto ad una settimana fa. Al comando c’è sempre l’australiana Barty, seguita da Osaka e Pliskova. Halep resiste in quarta posizione, mentre Serena Williams non si muove dalla nona. Tra le italiane, Camila ...

Nuova Classifica ATP – Fognini perde una posizione - Cecchinato in caduta libera : al comando resta Djokovic : Il tennista ligure scende dalla nona alla decima posizione, mentre Cecchinato precipita dal 40° al 63° posto Piccola novità che riguarda l’Italia nella top ten della classifica ATP, Fabio Fognini infatti scende dalla nona alla decima posizione, perdendo i 250 punti conquistati un anno fa grazie al successo ottenuto a Bastad. Il ligure viene scavalcato dal russo Daniil Medvedev, che si prende così il nono posto. Al comando resta Novak ...

Tour de France – Errore Alaphilippe - accorcia Pinot : ecco la Nuova Classifica generale dopo la 15ª Tappa : Alaphilippe sbaglia nel finale della 15ª Tappa e perde un po’ del vantaggio maturato fin qui, accorcia un Thibaut Pinot in grande spolvero: ecco la nuova classifica generale del Tour de France Finale emozionante quello della 15ª Tappa del Tour de France. Simon Yates si è preso la vittoria con una fuga solitaria, ma il ciclista britannico non ha influito sulla classifica generale. Diversamente invece da Thibaut Pinot che, dopo la ...

Tour de France – Alaphilippe prende il largo sul Tourmalet : la Nuova Classifica generale dopo la 14ª tappa : Il corridore della Quick-Step chiude al secondo posto dietro Pinot, guadagnando terreno su Thomas e Kruijswijk La quattordicesima tappa del Tour de France esalta Pinot e Alaphilippe, con il primo che si prende lo storico Tourmalet e il secondo che allunga in classifica generale. Il corridore della Deceuninck-Quick Step chiude al secondo posto guadagnando su tutti i propri avversari, in particolare sul primo inseguitore Geraint Thomas, ...