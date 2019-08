Influenza H1N1 | salgono a 87 le vittime in Myanmar

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Continua a causareinl’stagionale A (): altre 6 persone sono morte a causa del nuovo virus. Il bilancio sale così a 87da inizio anno. Lo riportano i dati rilasciati dal Dipartimento di Pubblica Salute del. Lesono distribuite in nove regioni e stati. Il numero maggiore di decessi si è verificato nella regione di Yangon, in cui sono morte 63 persone, seguita dalla regione di Ayeyawaddy con 8 e la regione di Bago con 5. Il bilancio di quest’anno ha superato il record del 2017 quando sono morte 38 persone e almeno 400 sono state infettate in tutto il Paese. Il Ministro della Salute e dello Sport, Myint Htwe, ha chiesto maggiore slancio nell’affrontare la questione, monitorando attentamente lo sviluppo del contagiole. I sintomi dell’stagionale si verificano da uno e cinque giorni (noto come ...

Ticinonline : Influenza H1N1, le vittime sono 87 - nisarifffff : @zaifarina Positive influenza A and H1N1 zai -