Il paparazzo è in difficoltà | Ilary Blasi lo salva e lo ospita sul suo yatch

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ha visto ilche la stava “spiando” ina causa di un’avaria al motore del piccolo gommone su cui era a bordo e non ci ha pensato due volte ad andare in suo soccorso e poirlo per il pranzo a bordo del suo. È quanto successo domenica al largo dell’isola di Ponza ache ha immortalato tutto l’accaduto nelle sue Instagram Story. “Perché untila vita”, ha scritto ironica dal momento che è stata lei are lui. Con la spontaneità che la contraddistingue, la moglie di Francesco Totti ha invitato l’uomo a salire a bordo e gli ha offerto prima una doccia rinfrescante e poi anche del sushi e da bere. Offerte che lui ha accettato di buon grado. “Non sei nessuno se non ti porti ilpersonale” ridementre immortala in un video su Instagram il fotografo che li segue nelle ...

