Focus ascolti TvBlog | i programmi più visti di Luglio 2019 | Temptation island al top

Focus ascolti TvBlog : Italia-Brasile dei Mondiali femminili 2019 su Rai1 : Il risultato -di ascolto perchè di questo qui parliamo- è di quelli che non si dimenticano: oltre il 29% di share e 6.525.254 telespettatori per il netto di Italia-Brasile del Mondiale di calcio femminile ieri sera su Rai1 con un picco di 7.150.012 telespettatori ed il 31,82% di share alle ore 21:19. Un dato che rende merito alla Rai con l'intuizione della prima donna direttore di Rai1 Teresa De Santis a volere il calcio femminile nel prime ...

Focus ascolti TvBlog : La vita in diretta - una stagione in crescita ed un futuro da scrivere : Mentre si parla di chi sarà al timone della prossima edizione della vita in diretta, con un derby fra i giornalisti Milo Infante ed Alberto Matano su chi vada ad affiancare Lorella Cuccarini (salvo sorprese dell'ultimo minuto) e mentre fra poche ore partirà la versione estiva di questo programma condotto da Lisa Marzoli con l'amorevole partecipazione di Beppe Convertini, è tempo di bilanci per l'edizione 2018-2018 del contenitore che fu di ...