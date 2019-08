Audi - In arrivo sei nuove RS

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 5 agosto 2019) Per annunciare l'imminentedi sei nuovi modelli della gamma RS, l'ha pubblicato un teaser in cui, nella penombra, si possono vedere i profili delle sportive e i loro caratteristici fari. Ogni modello della gamma dei Quattro anelli, infatti, è caratterizzato da una firma luminosa personale, un particolare che ci permette di capire con facilità quali modelli saranno sottoposti alle cure del reparto sportivo di Ingolstadt.Dalla Q3 alla Q8. A partire da sinistra nell'immagine è possibile vedere leRS6 Avant, RS7, RS Q3, RS Q3 Sportback, RS4 e RS Q8, tutti modelli già avvistati in diverse occasioni durante i collsu strada. Nonostante questo, però, dalla Germania non sono ancora trapelate informazioni ufficiali su questi modelli, dei quali non è ancora noto l'ordine di presentazione. Cinque, sei e otto cilindri. Levarianti ad alte prestazioni utilizzeranno tre ...

