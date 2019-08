Alice e Ellen Kessler | Vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate con quelle

Fonte : blogo

(Di lunedì 5 agosto 2019) La notte è piccola, troppo piccolina, a meno che non si parli di riposo eterno. Le gemelle, arrivate alla soglia di 83 anni - li festeggeranno il prossimo 20 agosto -, hanno concesso un'intervista a Bild, intervenendo anche su uno degli argomenti che i più considerano un tabu: la morte., soubrette che hanno fatto sognare generazioni di italiani con le loro canzoni e i loro numeri televisivi, fra gli anni '60 e gli anni '70, hanno dichiarato di voler essere conservate insieme, una volta che avranno esalato l'ultimo respiro. Ecco la confessione dial quotidiano tedesco: Io eche leun giorno condi nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme. Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti. L'urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d'oggi si dovrebbe risparmiare spazio ...

