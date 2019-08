Explosion at military unit in Krasnoyarsk Krai: 3 localities closest to the military unit in Kamenka to be ...

Terrore per una bambina di 13 anni - corre con uno spillo in bocca e le scivola in gola : Una bambina di 13 anni è stata operata a Torino nell’ospedale Regina Margherita per un incidente gravissimo. La bambina, mentre correva con uno spillo in bocca, le è scivolato scendendole fino alla gola e ficcandosi nei bronchi. Lo spillo, che era lungo 3,5 centimetri, doveva essere asportato d’urgenza e così la bambina è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento effettuato con la colonna endoscopia che da poco la Compagnia di Sanpaolo ...

Dalla strada lanciano in spiaggia un cassonetto della spazzatura che colpisce un ragazzino di 12 anni al volto - gravissimo : Un ragazzino di 12 anni era in spiaggia con la famiglia quando, all’improvviso, è stato colpito da un cassonetto della spazzatura che Dalla strada è stato lanciato. La vicenda è accaduta a Bergeggi, in provincia di Savona. Il ragazzino, che stava campeggiando con la famiglia, è apparso subito molto grave tanto che sono stati chiamati i soccorsi e sono arrivati i volontari della croce rossa di Vado Ligure e gli ...

Fa una passeggiata nei boschi - un puma sta per attaccarla lei mette una canzone dei Metallica e il puma scappa - cosa accade dopo è incredibile : Una ragazza, Dee Gallant, aveva deciso di fare una passeggiata tra i boschi a Vancouver, in Canada, non preoccupandosi dei rischi a cui andava incontro. Infatti da li a poco le si è avvicinato un puma. Sulle prime lei è rimasta affascinata e ha provato anche ad avvicinarsi ma quando ha capito che il puma la stava per attaccare ha avuto un’idea che poi è risultata vincente: ha preso il suo cellulare e ha messo una canzone dei Metallica a tutto ...

Elettra Lamborghini decide di interrompere il suo concerto perché non accetta come si sta comportando il pubblico e dice - qui state degenerando : Elettra Lamborghini stava tenendo un concerto per presentare il suo album “Twerking Queen”. Durante il concerto affollatissimo dai suoi numerosissimi fans Elettra si è resa conto, ad un certo punto, che stava accadendo qualcosa di pericoloso e ha deciso di interrompere immediatamente il concerto. Ha visto, infatti, che i ragazzi presenti stavano spingendo così forte quelli davanti che sarebbe potuto accadere un incidente. Dopo aver interrotto ...

Le nega il cibo perché la vuole magrissima - cosa accade ad una donna per colpa del marito : Una donna di 32 anni, Catherine Hartley, 32 anni, ha accusato il marito di non darle del cibo perché la voleva magrissima. Il mariti, Matthew Hartley dal canto suo nega ogni accusa e dice che quello che sostiene la donna è tutto inventato. La donna ha raccontato che il marito non la faceva mangiare perché odia le donne grasse e lei era così dimagrita da indossare vestiti per bambini. Racconta anche che era un violento e una volta, solo perché ...

Abbagnato choc - insulta i ballerini - Teatro di m…. - Andate tutti a fare in c…! Non vi rinnovo il contratto : Eleonora Abbagnato in queste ore si trova al centro di una bufera per aver, pare, offeso pesantemente i ballerini del corpo di ballo dell’Opera di Roma dove lei è direttrice. Ad accusarla è stato il sindacato della Fondazione lirica che con una lettera inviata al sovrintendente Carlo Fuortes e pubblicata dall’Adnkronos ha raccontato quanto accaduto. Il testo della lettera dice così: “Durante le prove di Romeo e Giulietta ...

Donna di 82 anni si organizza incontri solo con uomini al di sotto dei 35 anni - spiega tutti i dettagli : Hattie Retroage è una Donna di 82 anni portati magnificamente e, per questo, si può permettere d avere solo uomini molto giovani come è lei stessa a spiegare. La Donna, che ha scritto “Retro-Age: il programma in quattro fasi per invertire il processo di invecchiamento”, pare non senta assolutamente l’età che ha e dice di avere rapporti intimi tre volte a settimana ma solo con uomini al di sotto dei 35 anni. Evidentemente, piace così tanto ...

Ragazzina d 15 anni viene rapita da un serial killer ma riesce a chiamare il 112 - il centralino dei carabinieri le chiede di riagganciare perché hanno più importanti chiamate - la piccola viene uccisa : Choc in Romania per la fine di Alexandra una ragazza di soli 15 anni che è stata rapita da un serial killer e poi uccisa. La ragazza prima di essere brutalmente assassinata è riuscita a chiamare per ben tre volte il 112. Ma tutte le volte che ha chiamato gli operatori del 112 hanno riferito che la chiamata non aveva una priorità alta e la ragazza doveva riagganciare. Il comportamento inspiegabile degli operatori del 112 forse è ...

Ex-Ilva - Di Maio : “Introdotto sistema di tutele - no immunità a chi ricatta”. Verdi : “Non è vero - tornato tutto come prima” : Via l’immunità totale ad Arcelor Mittal. come era trapelato negli ultimi giorni, è questa la decisione presa dal governo in sede di Consiglio dei Ministri, dove si è deciso di introdurre un piano di tutele legali “a scadenza” strettamente vincolato al rispetto del piano ambientale secondo precise prescrizioni. Quindi, secondo quanto si apprende, solo se l’azienda rispetterà tempistiche, criteri e modalità di esecuzione del ...

Maltempo - alluvione a Casargo nel Lecchese : frana investe il paese - 50 persone evacuate [LIVE] : Nel Lecchese il Maltempo ha causato gravi disagi a Casargo che questa sera dopo un nubifragio è stata sommersa da fango e detriti. Il Maltempo ha sferzato l’Alta Valsassina investendo il paese. L’allarme è scattato in serata alla frazione di Codesino, dove il fango ha travolto una ventina di auto parcheggiate sulla strada e allagando abitazioni lungo la Sp 67. In provincia di Lecco si sono cumulate precipitazioni massime di 94mm. Le ...

Europa League - Torino - Shakhtyor Soligorsk giovedì sarà in diretta su Sky Sport : Nel mirino la vincente dell’incrocio tra gli armeni del Pyunik e i favoriti inglesi del Wolverhampton, formazione attesa nello spareggio per accedere al tabellone principale di Europa League. Prima del playoff e degli eventuali gironi, tuttavia, il Torino di...

Lega Serie A lancia la campagna contro la pirateria #Stopiracy : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria tra gli adulti nel nostro Paese supera il 60%. Le azioni che la Lega Serie A ...

Trofeo Naranja - Valencia-Inter sabato in diretta esclusiva sul NOVE : Nella notte di San Lorenzo, Valencia e Inter si sfidano a sessant’anni dalla prima edizione del Trofeo Naranja, quando i nerazzurri del presidente Angelo Moratti affrontarono, oltre alla squadra organizzatrice, il Santos di Pelé. sabato 10 agosto in diretta sul NOVE alle 21:30 e in diretta streaming su Dplay, Valencia-Inter sarà un match di assoluto spessore nel corso della calda estate nerazzurra e a due settimane ...

Calendario Serie B 2019/2020 in diretta su Rai Sport e DAZN : Martedì 6 agosto, prende il via ufficialmente in diretta su Rai Sport e DAZN alle ore 20 la stagione ufficiale della Serie BKT 2019/2020. Sarà infatti presentato il Calendario nel meraviglioso scenario del Chiostro di San Francesco, uno dei luoghi più suggestivi di Ascoli e una delle tante ricchezze dei 20 luoghi del Campionato degli Italiani, simbolo di tradizione, storia e cultura. Con questo appuntamento la Lega B ...