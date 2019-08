Migranti | i 40 della Alan Kurdi sbarcati a Malta | “ma non resteranno sull’isola”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Sonoi 40salvati giovedì sera dalla, naveong tedesca Sea-Eye, dopo il via libera annunciato dal premier maltese Joseph Muscat. Nessuno dei profughi a bordo resterà sull’isola e, come nei casi precedenti, la nave non è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali maltesi: è stata la guardia costiera a prendere in carico le persone in acque internazionali, per poi portarle alla Valletta.non ha precisato quali siano i Paesi che si sono impegnati ad accogliere i, anche se la Sea-Eye ha riferito che “molti” deisoccorsi saranno trasferiti in Germania. Lagiovedì sera era a poche miglia da Lampedusa quando il Governo italiano ha prima emesso un decreto di divieto di ingresso nelle acque nazionali, per poi contattare le autorità maltesi affinché potessero farsi carico dello sbarco, ...

