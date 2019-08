Le parole magiche che aumentano il desiderio

Fonte : dilei

(Di domenica 4 agosto 2019) A infiammare ilnon contribuiscono solo gli sguardi e le carezze: anche lehanno un ruolo chiave. Ovviamente non esiste la formula magica da recitare per scatenare gli ormoni del proprio lui. Sono infatti diverse e numerose lee le espressioni che possono essere chiamate in causa per infiammare ulteriormente l’atmosfera. Tra queste, è possibile citare gli elogi del suo aspetto fisico. Parliamoci chiaro: anche il maschio alfa più alfa che ci sia non resiste davanti ai complimenti della propria lei! Questi ultimi non devono riguardare solo la bellezza esteriore. Una volta raggiunto l’orgasmo, tesseredi elogio per la performance appena terminata non può che far sentire il proprio uomo in paradiso e preparare il terreno per una nuova sessione infuocata sotto le lenzuola. Non c’è che dire: lenel sesso sono importantissime! La scelta ...

P9reGqIy4iTPs1Y : RT @P9reGqIy4iTPs1Y: @letorpundue @misteroettam Negli scaffali vecchi. Libri antichi. Quanti misteriosi episodi. E romanzi da fare palpitar… - P9reGqIy4iTPs1Y : @letorpundue @misteroettam Negli scaffali vecchi. Libri antichi. Quanti misteriosi episodi. E romanzi da fare palpi… - 1309_zac : Suono che smuove l'universo quello che Christian Lombardi fa emergere dal suo flauto magico, come magiche sono le p… -