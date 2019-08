Il Papa fa pulizia in Vaticano a partire dalla cassaforte

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Fabio Marchese Ragona Rivoluzione alla segreteria di Stato: via il capo delle finanze e Viganò, nipote dell'accusatore di Bergoglio U na raffica di trasferimenti, qualche silurato d'eccezione e qualche promosso. Nel bel mezzo della pausa estiva, conFrancesco che ha ridotto al minimo le udienze, in Segreteria di Stato nelle ultime settimane si sono succedute una serie di nomine e di cambiamenti importanti che di certo indicano un cambio di passo, un riassetto, voluto dal cardinale Pietro Parolin e dal nuovo Sostituto per gli Affari Generali, il venezuelano monsignor Edgar Peña Parra, in linea con la riforma. I primi cambiamenti sono arrivati nel mese di luglio e hanno riguardato in particolare la prima sezione della Segreteria di Stato. Proprio quiFrancesco ha voluto rimuovere due importanti e noti monsignori per trasferirli ad altro incarico: il primo è Alberto ...

