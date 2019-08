F 1 | GP Ungheria - Hamilton batte Verstappen all' Hungaroring

Formula 1 – Hamilton ricorda Nicky Lauda - Verstappen deluso e Vettel duro : le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria : Hamilton si aggiudica il Gp d’Ungheria: le parole a caldo dei primi tre classificati all’Hungaroring La vittoria più bella del’anno, oggi all’Hungaroring, per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è preso di forza il Gp dell’Ungheria, lasciandosi alle spalle un ottimo Max Verstappen e Sebastian Vettel, che sul finale ha superato il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Sorridente e ...

Formula 1 - Hamilton sempre più verso il sesto titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria : Il pilota della Mercedes allunga il proprio vantaggio sul compagno di squadra, avvicinandosi al sesto titolo iridato Lewis Hamilton vince per la settima volta in Ungheria e fa un passo importante verso il sesto titolo iridato, il britannico infatti allunga ulteriormente sugli inseguitori portandosi a +62. Un margine davvero pazzesco a metà stagione, che permette al campione del mondo di andare con tranquillità in vacanza, per poi tornare ...

F1 - Gp di Ungheria : grande vittoria di Hamilton in rimonta su Verstappen. Terzo Vettel - poi Leclerc : Forse una delle vittorie più belle in carriera, di certo la più entusiasmante della stagione perché arrivata dopo una grande rimonta. Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Ungheria e allunga di nuovo nella classifica del Mondiale di Formula 1. Dopo la battuta d’arresto in Germania la Mercedes torna a dettar legge con un capolavoro di strategia. La prima pole in carriera non basta a Max Verstappen per festeggiare la vittoria. L’olandese della Red Bull ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 : Per la Mercedes è la decima vittoria in questo Mondiale: solo la Red Bull di Max Verstappen sembra riuscire a tenere il passo

Gp Ungheria - Hamilton beffa Verstappen : 16.55 Capolavoro strategico di Lewis Hamilton che trionfa in Ungheria coronando, a -3 giri dal termine, un lungo inseguimento a Max Verstappen. Completa il podio Sebastian Vettel, che supera il compagno di team in Ferrari Leclerc nel finale. Allo start problemi per Bottas,che viene urtato da Hamilton e si deve fermare ai box (chiuderà 8°). La chiave del Gp è sulle soste.Vettel prolunga la durata delle sue medie e rischia le soft: gli varranno ...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Grande vittoria di Hamilton - Verstappen secondo - Vettel buon 3° : 70 giri in programma Finale - Grande vittoria di Hamilton e della Mercedes, perfetta nella strategia, che precede Verstappen, Vettel, Leclerc, Sainz, Gasly Raikkonen, Bottas Norris e Albon a...

Ordine d’arrivo F1 - GP Ungheria 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince davanti a Verstappen - Vettel 3° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha operato il sorpasso decisivo su Max Verstappen a quattro giri dal termine, una manovra pulita e senza alcun problema: il britannico si era fermato a sorpresa ai box, ha montato gomma media e si è poi reso protagonista di una rimonta stellare in pista, ha ricucito 20 secondi sull’olandese e ha trionfato. Sebastian Vettel ha chiuso ...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Hamilton raggiunge e supera Verstappen : 70 giri in programma 66° giro - Hamilton raggiunge Verstappen e lo passa all'esterno della prima curva. L'olandese non ha le gomme per replicare. 64° giro - Verstappen annuncia,...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen leader - Hamilton spinge forte e si porta a 13" : 57° giro - Hamilton segna il giro più veloce e rifila 8 decimi a Verstappen, il divario è di 13"4 56° giro - Hamilton non sembra riuscire a guadagnare terreno su...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen leader - Hamilton ai box monta gomme medie per attaccare : 51° giro - Si ritira ai box la Haas di Grosjean mentre Bottas passa anche Perez e sale nono 50° giro - Verstappen +17"8 Hamilton +42" Leclerc +58" Vettel poi Sainz Gasly...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen risponde a Hamilton alla curva 4 - pit-stop lungo per Vettel : Bottasi si sposta senza ostacolare la Red Bull, Hamilton però si riavvicina benché accusi qualche problema ai freni. Mentre Verstappen via radio chiede più potenza... 43°...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen e Hamilton vicinissimi - Vettel terzo ancora senza pit : 34° giro - Verstappen-Hamilton sono attaccati, Vettel a 22", poi Leclerc Sainz Gasly Raikkonen Hulkenberg Norris Bottas nella top 10. A seguire Magnussen Ricciardo Perez Kvyat Albon Grosjean...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen cambia gomme - Hamilton diventa il nuovo leader : 28° giro - Pit per Norris, Albon e Gasly che riprendono la corsa con le hard 27° giro - Pit per Leclerc che riparte con pneumatici hard mentre Verstappen liberatosi dei doppiati ha...

?Live F1 - GP Ungheria in diretta : Verstappen vede Hamilton avvicinarsi - Ferrari lontane : Bottas ha raggiunto Magnussen e Ricciardo in lotta tra loro per la 11esima posizione 22° giro - Pit per Kvyat che riparte con le hard 20° giro - Pit per Kubica, Stroll, Russell Grosjean...