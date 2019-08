Bimbi scalmanati in vacanza? Cinque consigli per placarli mentre voi ve la dormite

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Quando leggerete questo pezzo sarò felicemente ine, come per tutti i fruitori di ferie estive, la cosa più importante sarà godere al massimo del tempo concessoci per rigenerarci. Per chi ha dei marmocchi intorno all’ombrellone però, questa stagione presenta anche alcune insidie. Non è infatti sempre facile conciliare il nostro bisogno di relax con le aspettative dei cuccioli che, dopo un anno di scuola, sport e impegni si ritrovano di fronte, soprattutto nei pomeriggi afosi, genitori scarichi, bisognosi di pennichelle e silenzio. Nella speranza di sostenervi nel conseguimento del riposo vorrei suggerivi dei libri che possano intrigare i figli con interesse e qualitàvoi ve la. Comincio con due proposte di NubeOcho adatte al pubblico dai tre ai sei anni. Ne Il giorno del tuo arrivo, di Dolores Brown e Reza Dalvand, due genitori raccontano al loro piccolo domande, ...