YouTube Music si prepara ad accogliere un nuovo widget e l’integrazione con Waze

Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music - Spotify e le schede meteo : Il feed con gli aggiornamenti di Google Assistant sta testando una scheda meteo completa e aggiunge un carosello di suggerimenti Musicali dedicato a Spotify o YouTube Music.

YouTube Music ora è quasi perfetto con l'aggiunta di queste novità : ecco le nuove funzioni : YouTube Music introduce la transizione senza interruzioni dalla modalità video a solo audio e viceversa per i video Musicali e sta testando il riposizionamento dello strumento di ricerca nella barra inferiore dell'interfaccia.

Tutte le novità annunciate da YouTube per le app Tv e Music : (Foto: YouTube) In queste ore noterete un aggiornamento per le app di YouTube Tv e YouTube Music, con quest’ultima che aggiunge alcune funzionalità accogliendo la tanto attesa opzione per l’ascolto di Musica offline. I due software del colosso di Mountain View migliorano estetica e servizi con una disponibilità che sarà gradualmente diffusa in tutto il mondo. Quali sono le novità più significative messe sul piatto dai nuovi ...

YouTube rifa il look alla propria TV e aggiunge gli smart downloads a Music : Google aggiorna l'interfaccia di Youtube TV, con un nuovo look e nuove funzioni, mentre Youtube Music riceve gli smart downloads per l'ascolto offline.

YouTube Music aggiunge Smart Downloads - una funzione che scarica per voi le canzoni : L'app sta per ottenere una nuova funzionalità chiamata Smart Downloads che scaricherà automaticamente fino a 500 canzoni dalla playlist dei brani piaciuti per consentirne l'ascolto anche offline. Questa opzione sarà disponibile per gli abbonati YouTube Music Premium che potranno selezionare il numero di brani che desiderano scaricare nelle impostazioni.

YouTube si accorda con Universal : avremo vecchi video musicali in HD : Saranno rimasterizzati circa un migliaio tra "alcuni dei video musicali più iconici di tutti i tempi". Dai Kiss a Lady Gaga

YouTube rende moderni i grandi classici della musica e si prepara a due modifiche : YouTube ha annunciato di avere avviato una partnership con Universal Music Group per rimasterizzare alcuni dei video musicali più iconici di tutti i tempi

YouTube offre nuove opportunità agli inserzionisti e consigli agli utenti di YouTube Music e Premium : Google lancia nuove opportunità per gli inserzionisti su YouTube e fornisce consigli utili per godere al meglio di YouTube Music e Premium.

Come utilizzare YouTube come libreria musicale su Linux con Magnesium : State cercando una soluzione per poter ascoltare i brani preferiti in streaming senza acquistarli e/o scaricarli sul vostro PC Linux ma non avete idea di cosa utilizzare. Nelle prossime righe, noi di ChimeraRevo vi spiegheremo leggi di più...