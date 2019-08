Vicenza | bambino morto dopo le dimissioni dall’ospedale | è stata un’emorragia interna

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Con ogni probabilità èun’improvvisa emorragiaad uccidere il piccolo Giulio. I primi risultati dell’autopsia disposta dal pm Luigi Salvatori chiarirebbero le cause della morte deldi tre anni, residente a Valli del Pasubio nel Vicentino, deceduto lo scorso 30 luglioessere stato ricoverato e poi dimessodi Santorsi, sempre in provincia di. Quindi, secondo i primi esami, si sarebbe trattato di un evento piuttosto raro, paragonabile ad un infarto intestinale, ossia alla necrosi di un tratto dell’intestino, dovuta all’interruzione – completa o solo in parte – del flusso di sangue a livello locale. Si cerca di capire cosa possa aver provocato l’emorragia L’autopsia èeffettuata dalla dottoressa Elisa Ventimiglio di Verona; vi ha partecipato anche il dottor Alessandro Peretti, che ha ricevuto l’incarico dalla famiglia della vittima. ...

ilsussidiario : #Vicenza, bambino di 3 anni muore improvvisamente/ La possibile causa del decesso - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: La Procura di Vicenza indaga sul caso del bambino di tre anni morto dopo essere stato ricoverato e dimesso dall'ospedale Santor… - rygo1978 : RT @Tg3web: La Procura di Vicenza indaga sul caso del bambino di tre anni morto dopo essere stato ricoverato e dimesso dall'ospedale Santor… -