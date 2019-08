Governo | per il rimpasto Salvini vuole aspettare la manovra

Nasce il Fondo per le atlete mamme : il Governo stanzia 3 milioni - un aiuto alle sportive : Una bella iniziativa per le atlete non professioniste che sono anche mamme. È infatti stato costituito un Fondo ad hoc che sosterrà le donne durante tutta la gravidanza e che prevede contributi fino a 1000 euro al mese. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” grazie al quale le atlete potranno richiedere un sussidio in modo da assicurarsi la continuità ...

Sondaggi elettorali TP - per gli italiani il Governo non dovrebbe proseguire : Sondaggi elettorali TP, per gli italiani il governo non dovrebbe proseguire Come in altre occasioni abbiamo svolto alcuni Sondaggi elettorali per Coffee Break, La7 che hanno riguardato sia le intenzioni di voto che l’opinione su diversi temi di attualità. Tra i partiti è sempre la Lega a dominare, con il 37,5% dei consensi, seppur in calo rispetto alla nostra precedente rilevazione in cui era sul 37,9%. Il Movimento 5 Stelle, suo ...

Meloni : “Non capisco perché Salvini scelga di stare con 5 Stelle e trattare fino alle 2 del mattino - invece che fare un Governo con noi” : “Non capisco perché Salvini, che potrebbe fare il premier di un governo con il quale fare cose molto importanti scelga, invece di dover stare lì a trattare fino alle 2 del mattino con i 5 Stelle qualunque cosa. Per carità, io posso non capirlo ma non mi dà fastidio”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto davanti alle telecamere, fuori da Palazzo Marino, a Milano, a chi gli chiedeva un commento ...

Migranti - Open Arms salva 52 persone al largo della Libia. Il Governo italiano vara divieto di ingresso nelle acque nazionali : L’Ong Open Arms ha recuperato 52 Migranti nel Mediterraneo. Ma il Governo italiano ha emanato un provvedimento di “divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane”, firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e dai colleghi Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Secondo quanto comunicato dall’Ong spagnola, Oscar Camps, l’imbarcazione “stava affondando. Entrava acqua e ne aveva imbarcata così ...

Pensioni ultima ora : part time verticale - Governo al lavoro per l’uscita : Pensioni ultima ora: part time verticale, governo al lavoro per l’uscita Pensioni ultima ora: l’impegno del governo per porre rimedio alla penalizzazione in termini contributivi per i lavoratori impiegati con contratto parte time verticale. Si tratta di lavoratori che nella giornata lavorativa sviluppano tutte le ore di lavoro ma solo alcuni giorni della settimana, oppure solo in alcune settimane o mesi dell’anno. Pensioni ultima ...

Emigrati dal Sud verso il Nord e altri Paesi - nessun provvedimento da parte del Governo per ridurre o eliminare il fenomeno : Il fenomeno dell’emigrazione dal Sud verso il Nord non è recente, già negli anni sessanta era ampiamente diffusa la convinzione

Refrigeri : cancellazione fondi per Salaria da parte di Governo è atto grave : Roma – “La cancellazione dei fondi per la Salaria da parte del Governo e’ un fatto grave soprattutto se considerato in ottica di rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2016. In questi mesi come Regione abbiamo continuato a interloquire con l’Anas, che, a scanso di equivoci che negli ultimi tempi abbondano, ricordiamo a tutti e’ l’unico soggetto competente e che puo’ progettare e fare interventi su ...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al Governo per fare le cose a metà”. Ma il M5s : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Rammstein : bacio fra i chitarristi durante il concerto di Mosca per sfidare il Governo : durante il loro tour in terra russa, i tedeschi Rammstein hanno voluto compiere un gesto di protesta contro il movimento contrario ai diritti LGBT presente nel paese russo: i due chitarristi si sono scambiati un bacio in occasione del concerto dello scorso 30 luglio presso lo stadio Luzhniki di Mosca. Dopo il recente concerto in terra polacca continuano quindi anche in Russia i gesti a difesa della comunità LGBT da parte della band ...

Matteo Salvini impone una pericolosissima fiducia. Ecco il giorno della crisi di Governo (cercata?) : "Si sono fatti fregare...". Matteo Salvini si arrabbia con i suoi. Dopo il CdM fiume di ieri, fioccano le ricostruzioni e i retroscena. Il vicepremier parla dei grillini che si sarebbero fatti "scodellare un testo da gattopardi, che non cambia nulla, scritto dai magistrati del ministero". Si legge s

Alunni disabili - il Governo approva le nuove norme per l'inclusione : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto inclusione. Le misure si rivolgono agli studenti disabili. A partire dall'assegnazione delle ore

Senato - protesta in Aula per assegnazione seggio vacante : Pd occupa banchi del Governo e agita Costituzione. Casellati sospende la seduta : Il Pd occupa i banchi del Governo e la presidente Casellati sospende l’Aula. La protesta arriva dopo la richiesta alla presidenza del Senato di sospendere l’esame della relazione della Giunta per le elezioni sul caso del seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al M5s ma per il quale non ci sono candidati nella Regione. La proposta della Giunta è quella di recuperare un seggio in Umbria, proposta che il Pd ritiene ...

"Non vedo vie d'uscita per il Governo". Carlo Cottarelli all'Huffpost : L’Italia è ferma. Immobile allo stop e con il motore spento. Questo motore, cioè l’economia, non ingrana una marcia per ripartire, figurarsi una direzione. Lo dice l’Istat: nel secondo trimestre dell’anno il Pil si è inchiodato allo zero. Altro che crescita e anno bellissimo. E ora? Con un accordo flebile con Bruxelles da onorare e una manovra d’autunno già carica di impegni obbligati, il ...

Tav ultime notizie : manovra Pd per far cadere il Governo - il piano : Tav ultime notizie: manovra Pd per far cadere il governo, il piano La tensione è sempre più alta dalle parti di Palazzo Chigi. Le fratture tra le forze che compongono l’esecutivo aumentano ogni giorno di più (l’ultima, in ordine cronologico, la divergenza sulla riforma della giustizia avanzata dal guardasigilli Alfonso Bonafede). Se il decreto per le autonomie è un rebus ancora lontano dalla sua risoluzione definitiva (con ...