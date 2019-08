Autostrade | sciopero dei casellanti | tutti i dettagli | come provare a salvarsi

Lunghe code - maltempo e sciopero dei casellanti : fine settimana da bollino nero sulle Autostrade : L’esodo del primo sabato di agosto ha provocato numerosi intoppi sulle principali arterie italiane

Lo sciopero del personale delle Autostrade - domenica 4 e lunedì 5 agosto : Si articolerà in due fasce orarie a cavallo delle due giornate e potrà riguardare il personale dei caselli e altri dipendenti di autostrade

Autostrade A24/A25 - possibili disagi ai caselli per lo sciopero del 4 e 5 agosto : L'Aquila - La concessionaria autostradale Strada dei Parchi informa che, nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 agosto p.v., potranno verificarsi disagi presso i caselli delle Autostrade A24 (Roma–L’Aquila–Teramo) ed A25 (Torano–Pescara) a seguito della proclamazione di una giornata di sciopero per i lavoratori e lavoratrici delle Società Concessionarie di Autostrade e trafori da parte delle Segreterie Nazionali di FIT-CGL, ...

Sciopero Autostrade nei giorni dell’esodo - quali rischi ai caselli : Potrebbe non essere uno Sciopero come gli altri, quello dei lavoratori delle autostrade proclamato per domenica 4 agosto e lunedì 5. Normalmente, agitazioni del genere comportano ai caselli la chiusura delle piste di pagamento manuale, con disagi comunque limitati. Ma stavolta c’è di mezzo uno dei picchi di traffico previsti per l’esodo estivo. E l’adesione allo Sciopero potrebbe essere alta

Autostrade : previsto uno sciopero a singhiozzo il 4 e 5 agosto per turnisti e casellanti : I Sindacati impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto dei lavoratori di trafori e Autostrade, non sono riusciti a raggiungere un accordo e hanno proclamato uno sciopero "a singhiozzo" nelle giornate di domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto. Secondo l'autorevole fonte ANSA, lo sciopero è stato confermato, in particolare, per i casellanti non soggetti alla Legge 146. Trattative infruttuose Due giorni di trattative non sono serviti a ...

Perché Autostrade è in sciopero nel weekend dell’esodo : Le Autostrade italiane hanno tanti viadotti e gallerie, ma alla manutenzione di queste strutture i gestori destinano solo il 2,2% della loro spesa complessiva. Una quota che l’autorità anticorruzione definisce «estremamente esigua». Nel frattempo, il ministero delle Infrastrutture vara nuove regole per impedire proroghe infinite delle concessioni, che però potrebbero fallire. Per un’altra iniziativa dello stesso ministero

Autostrade - sì allo sciopero : i due giorni di caos nel bel mezzo delle partenze : Dopo dopo due giorni e mezzo di "non stop", le trattative per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle Autostrade e dei trafori si sono interrotte. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali lo sciopero proclamato nel weekend del 4 e del 5 agosto è stato confermato. A scioperare - fa sapere l'A

Autostrade - sciopero casellanti 4 e 5/8 : 18.55 I sindacati confermano lo sciopero dei casellanti delle Autostrade proclamato per domenica e lunedì prossimo. "Nove mesi di trattative non sono bastati per definire il rinnovo del Contratto nazionale del settore Autostrade e trafori", dicono le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. E sottolineano: "La nostra risposta è dunque inevitabile, e sarà forte e determinata, esercitata ...