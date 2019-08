Supercoppa Europea – Fa clamore la scelta dell’arbitro

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 2 agosto 2019) Lasi giocherà il prossimo 14 agosto a Istanbul. Ha attirato l’attenzione dei media ladel direttore di gara, sarà una donna.– La francese Stephanie Frappart ha già arbitrato in Ligue 1 ed è considerata uno dei migliori arbitri in circolazione. Ecco quanto riportato da Il fatto quotidiano: Stephanie Frappart “Sarà Stephanie Frappart ad arbitrare la finale ditra Liverpool e Chelsea il prossimo 14 agosto. Non si tratta della prima donna alla direzione di una gara maschile di campionato: già Nicole Petignat infatti aveva arbitrato tre partite di qualificazione alla Uefa tra il 2004 e il 2009. La 35enneFrappart sarà però la prima ad arbitrare una finale. La direttrice di gara sarà coadiuvata nella direzione della partita dal Video Assistant Referee (Var). Dietro al monitor ci sarà il francese Clement ...

