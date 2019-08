Sud | Musumeci | ‘no a spesa a pioggia e investimenti polverizzati’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – “Il divario tra Nord e Sud continua a crescere e in Sicilia assume dati allarmanti come confermato dai risultati diffusi dalla Svimez. E’ mancata la ricetta giusta per consentire al Mezzogiorno d’Italia di darsi una dimensione in un contesto nazionale e internazionale. Se la gente continua a emigrare, se negli ultimi 10 anni il processo recessivo non si è arrestato nonostante l’investimento di miliardi di risorse comunitarie, è chiaro che bisogna interrogarsi. Cos’è che non funziona?”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello, intervenendo stamane alla trasmissione Omnibus di La7. “Non funziona la. Non funziona la polverizzazione degli. Non funziona intervenire su opere che non determinano una crescita e un polo di sviluppo – ha detto il ...

