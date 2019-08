La prima volta di Sfera Ebbasta a X Factor | “Spero di non fare figuracce”

Una donna arbitra la finale Supercoppa - è la prima volta : La 35enne francese Stéphanie Frappart arbitrerà la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea in programma il 14 agosto al Besiktas Park di Istanbul. Sarà la prima volta che una donna dirigerà la finale di una competizione Uefa maschile. Segui su affaritaliani.it

Ferrari - novità rivoluzionaria in arrivo a Maranello : per la prima volta la fabbrica verrà aperta al pubblico : Il Cavallino ha deciso di aprire per la prima volta le porte della fabbrica al pubblico, permettendo agli appassionati di respirare l’aria di Maranello novità rivoluzionaria in casa Ferrari, per la prima volta infatti la scuderia del Cavallino aprirà le porte di Maranello ai propri appassionati. Nel mese di settembre si terrà nella fabbrica della rossa l’esposizione ‘Universo Ferrari‘, dedicata al mondo del ...

Formula 1 - Leclerc e quel retroscena su Vettel : “la prima volta che l’ho ascoltato in un briefing…” : Il pilota monegasco ha rivelato un particolare relativo a Sebastian Vettel che lo ha colpito molto durante un briefing Primo anno in Ferrari e subito grandi risultati per Charles Leclerc, accompagnati anche da qualche errore di troppo come quelli di Baku e Hockenheim. photo4/Lapresse La vicinanza con un pilota esperto come Vettel serve eccome al monegasco, ancora all’inizio di un percorso in Formula 1 che si preannuncia foriero di ...

Per la prima volta è nato in Italia un avvoltoio delle palme : Il Parco Zoo Gallorose di Cecina (Provincia di Livorno) festeggia la prima nascita in Italia dell'avvoltoio delle palme, una specie tipica delle foreste umide africane denominata scientificamente Gypohierax angolensis. Si tratta di una specie unica di uccello ‘rapace' (ordine Falconiformes), dal piumaggio prevalentemente candido e che deve il suo nome al fatto di nutrirsi anche dei frutti della palma da olio Eleias guineensis e di altri frutti ...

La Fed taglia i tassi per la prima volta dal 2008. Ma potrebbe essere tardi. E non bastare a Trump : Con una mossa attesa dagli operatori, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di 25 punti base, la prima riduzione degli ultimi dieci anni. Una decisione che, secondo molti osservatori, non basterà però a ridare fiato all’economia Usa e a eliminare i rischi di recessione e che sicuramente non servirà nemmeno a evitare le ire del presidente Donald Trump che, con il suo solito stile roboante, nei giorni scorsi aveva sfidato l’indipendenza della ...

Beyoncé : Blue Ivy è entrata nella per la prima volta nella classifica di Billboard a soli 7 anni : Grazie alla canzone "Brown Skin Girl" The post Beyoncé: Blue Ivy è entrata nella per la prima volta nella classifica di Billboard a soli 7 anni appeared first on News Mtv Italia.

PS4 e vendite videogiochi : per la prima volta il digitale supera le vendite fisiche : Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dell'ennesimo traguardo raggiunto da PS4 con il superamento delle 100 milioni di unità distribuite in tutto il mondo e un andamento che supera addirittura PS2 e Wii. Sono numeri notevolissimi tra cui spicca anche un altro dato molto interessante riguardante le vendite software.Tra le tante statistiche e numeri proposti all'interno del report finanziario di Sony, c'è anche l'incidenza del mercato digitale ...

Animali : il marangone dal ciuffo nidifica per la prima volta in Campania : Quattro giovani dal volo incerto e le movenze goffe con un adulto accanto a fare da chioccia. Non hanno dubbi gli ornitologi dell’associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale(ASOIM): il marangone dal ciuffo – specie rara e protetta – per la prima volta ha nidificato in Campania, sull’isolotto di Vetara, zona A, a protezione integrale, dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Un avvistamento che ha una ...