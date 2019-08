Giulia Salemi possibile tronista di U&D ma la mamma smentisce | ' Deve fare la

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il popolare dating-show dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda dal prossimo lunedì 16 settembre. In queste ore non mancano certamente i rumors e le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i volti nuovi della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Secondo il settimanale "Chi", in studio potrebbe approdare la bellissima, reduce dalla fine della sua relazione con l'exFrancesco Monte. Un'indiscrezione che ha fatto subito il giro del web, ma che tuttavia è stata prontamente smentita da Fariba,della....

Luanaisme : RT @itsmwengo: Secondo il settimanale Chi Giulia Salemi potrebbe essere la nuova tronista #uominiedonne - carmenFashionCr : Uomini e Donne, Giulia Salemi nuova tronista? Parla Fariba - Carmen2390 : RT @itsmwengo: Secondo il settimanale Chi Giulia Salemi potrebbe essere la nuova tronista #uominiedonne -