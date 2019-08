Formula 1 | Gasly prova a tenersi stretta la Red Bull | “Marko e Horner hanno parlato

Fonte : sportfair

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il francese ha rivelato di aver discusso con Marko edel proprio futuro, sottolineando di non ascoltare i rumors La stagione di Pierrenon sta al momento rispettando le attese, il francese continua a non reggere il confronto con Max Verstappen, spingendo Helmut Marko e Chrisad effettuare importanti valutazioni sul futuro del transalpino. photo4/Lapresse Nessun timore però in vista della prossima stagione da parte dell’ex driver della Toro Rosso, che hato a mettere in chiaro alcune cose: “funziona così in questo mondo: non è una cosa su cui posso avere controllo, le persone dicono ciò che ritengono giusto, che sia vero o falso. Le cose importanti sono quelle che ci siamo detti io, Marko ed. È sempre stato tutto molto chiaro”.L'articolo1,la Red: “Marko echiaro ...

ariianagraned : RT @FormulaPassion: #F1 | #RedBull, #Gasly: “Abbiamo messo le cose in chiaro con #Marko e #Horner” - FormulaPassion : #F1 | #RedBull, #Gasly: “Abbiamo messo le cose in chiaro con #Marko e #Horner” - _Narnia_ : F1, scambio Verstappen-Hamilton:il piano per il 2021 Red Bull-Mercedes -