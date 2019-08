Ferrari | nel secondo trimestre +8 | 4% di consegne e utili in crescita del 14%

VIDEO F1 - le novità tecniche ed aerodinamiche portate dalla Ferrari nel GP d’Ungheria 2019 : Tante novità in casa Ferrari per quanto riguarda il GP di Ungheria, l’ultimo prima della sosta per il Mondiale di F1. La casa italiana va a caccia del risultato grosso con alcune modifiche sia tecniche che aerodinamiche portate in terra magiara. Andiamole a scoprire nel dettaglio. VIDEO F1: LE novità portate dalla Ferrari NEL GP D’UNGHERIA FOTOCATTAGNI

F1 : Maranello apre al pubblico rosso - a settembre esposizione “Universo Ferrari” : Il grande pubblico potrà entrare per la prima volta nelle viscere della Ferrari nel mese di settembre. La Casa di Maranello, infatti, ha deciso di organizzare un’esposizione dal nome “Universo Ferrari”, per la quale sono già partite le prenotazioni. Le date sono quelle dei weekend del 21-22 settembre e del 28-29 dello stesso mese. Al prezzo di 30 euro (che comprende anche la visita al museo Ferrari) si potranno ammirare da ...

Ferrari - novità rivoluzionaria in arrivo a Maranello : per la prima volta la fabbrica verrà aperta al pubblico : Il Cavallino ha deciso di aprire per la prima volta le porte della fabbrica al pubblico, permettendo agli appassionati di respirare l’aria di Maranello novità rivoluzionaria in casa Ferrari, per la prima volta infatti la scuderia del Cavallino aprirà le porte di Maranello ai propri appassionati. Nel mese di settembre si terrà nella fabbrica della rossa l’esposizione ‘Universo Ferrari‘, dedicata al mondo del ...

Museo Ferrari - A Maranello arrivano le vetture sperimentali : Fino al 15 agosto il Museo Ferrari ospita un'esposizione temporanea a ingresso libero dedicata ai veicoli sperimentali del Solar Challenge. Tra questi spicca Emilia 4, progettato dagli studenti dellIstituto Superiore Alfredo Ferrari di Maranello e del consorzio ITS Maker. Il veicolo, sviluppato con la collaborazione dell'Università di Bologna, della stessa Ferrari e di altre imprese della zona, parteciperà a ottobre all'evento Bridgestone ...

Sebastian Vettel - rimonta storica : nel Gp di Germania il Ferrarista parte ultimo e arriva secondo dietro Verstappen : Una rimonta storica, di quelle entrate di forza nella storia della Formula 1. Sebastian Vettel ha concluso i 64 giri del Gran Premio di Germania al secondo posto dopo essere partito dall’ultima posizione. La corsa è stata vinta da Vertappen, su Red Bull, con l’altro ferrarista Leclerc uscito di pista quando era al secondo posto. Stessa identica sorte per Bottas su Mercedes, fuori quando stava per assaporare il podio e soprattutto ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il muro - errore pesantissimo e ritiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

F1 - GP Germania 2019 : diluvio a Hockenheim - acquazzone nella mattinata. Sarà gara bagnata? Le previsioni meteo : Ferrari per la rimonta : Un diluvio si è abbattuto su Hockenheim dove oggi pomeriggio, dalle ore 15.10, si disputerà il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni meteo non hanno sbagliato in questa circostanza e l’acquazzone annunciato già da diversi giorni si è puntutalmente materializzato nella tarda mattinata tedesca. Non è però arrivata una semplice pioggerellina ma un vero e proprio acquazzone che ha costretto gli organizzatori a sospendere la ...

Nelle prove del Gp di Germania è disastro Ferrari : La solita pole di Lewis Hamilton e una Ferrari rossa di rabbia per due problemi tecnici che relegheranno Charles Leclerc in decima posizione nella griglia di partenza e Sebastian Vettel addirittura in ventesima. Il Gran Premio di Germania che si disputerà domani sul circuito di Hockenheim conferma , almeno Nelle prove,il dominio Mercedes, forte anche della terza posizione di Valtteri Bottas, alle spalle della Red Bull di Max Verstappen. ...

Disastro Ferrari nel GP di Germania - Vettel partirà ultimo - Leclerc decimo. Pole per Hamilton : Dietro l’inglese ci sono Verstappene e Bottas. Problemi tecnini per le due rosse. Il tedesco: «Mi sento vuoto»

Formula 1 – Disastro Ferrari nelle qualifiche di Hockenheim : dopo Vettel si ferma anche Leclerc : Che Disastro ad Hockenheim! Problemi anche per Leclerc: la Ferrari senza monoposto in pista nella Q3 Clamoroso ad Hockenheim: qualifiche Disastrose per la Ferrari. dopo il problema che ha impedito a Vettel di segnare il tempo necessario per andare oltre la Q1 del suo Gp di casa, anche Charles Leclerc è stato costretto a fermarsi, dicendo addio ad ogni speranza di battaglia con Hamilton per la pole position. Il giovane monegasco è stato ...

Ferrari più veloci nel caldissimo venerdì di Hockenheim : Dopo aver ottenuto i migliori tempi nelle prime libere a Hockenheim, Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono ripetuti anche nella sessione pomeridiana. I piloti Ferrari hanno completato complessivamente 63 giri: 33 per Charles Leclerc, il migliore in 1’13”449; 30 per Sebastian, che ha chiuso con il tempo di 1’13”573. Nel weekend delle celebrazioni dei […] L'articolo Ferrari più veloci nel caldissimo venerdì di Hockenheim sembra essere ...

F.1 - GP di Germania - Doppietta Ferrari nelle libere di Hockenheim : La Ferrari è rimasta davanti a tutti anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Germania. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo, fermando il cronometro sull'1:13.449 e precedendo il compagno di squadra per poco più di un decimo. Terza posizione per Hamilton, praticamente sugli stessi tempi dei Ferraristi, mentre Bottas - quarto in classifica - ha accusato un ritardo un po' più consistente, sei decimi.La Rossa sugli scudi. ...

F.1 - GP di Germania - Due Ferrari davanti a tutti nelle Libere 1 : Il weekend del Gran Premio di Germania è entrato nel vivo con la prima sessione di prove Libere. Sul circuito di Hockenheim, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno occupato le prime due posizioni al termine dei 90 minuti di prove. Il tedesco ha preceduto il compagno di squadra monegasco di due decimi abbondanti, mentre Hamilton e Verstappen hanno chiuso in terza e quarta posizione, staccati di tre decimi.In aggiornamento...Guarda la classifica ...

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...