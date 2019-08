Classifica auto 2019 | qualità | prezzo e guasti più frequenti Ecco le marche

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 2 agosto 2019)piùle– Dopo avervi parlato dellaelettriche in questo nostro articolo, riferiamo di uno studio svolto in Gran Bretagna sulle aziendemobilistiche che ha fornito risultati abbastanza sorprendenti., ottimo piazzamento per Peugeut e Skoda A parlare diffusamente della ricerca è il sitomoto.it che spiega come lo studio sia stato condotto da una società di ricerche a marketing. Le aziende sono sono state valutate in base alla loro affidabilità, rispetto ai modelli disponibili. I modelli sono quelli in circolazione dal 2015 in poi. Pertanto si tratta degli stessi modelli venduti sul mercato europeo, quindi anche in Italia. In cima alla(chiaramente la stessa non può rappresentare un elemento di per se oggettivo) c’è il ...

annamontana14 : I marchi auto più affidabili 2019: la classifica di J.D. Power - marcobava : I marchi auto più affidabili 2019: la classifica di J.D. Power - Antonio04738971 : I marchi auto più affidabili 2019: la classifica di J.D. Power -