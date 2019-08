Amanda Knox e i fondi per le nozze | ma è già sposata Lei | «Bugie»

Amanda Knox si difende : 'Su matrimonio e viaggio in Italia falsità' : Amanda Knox continua a far parlare di sé. L'ex studentessa americana - processata ed assolta per l’omicidio di Meredith Kercher - ed il fidanzato Christopher hanno inviato una lunga lettera all'Ansa per mettere a tacere le polemiche sollevate negli ultimi giorni e smentire quelle che, a loro dire, sono delle falsità. La coppia ha precisato che durante il viaggio in Italia ha dovuto spendere più di 10mila dollari per la “sicurezza”. Inoltre la ...

La lettera di Amanda Knox : “Mi sposo nel 2020 - spesi in Italia 10mila dollari per la sicurezza” : Amanda Knox e il fidanzato Christopher Robinson chiariscono con una lettera all’Ansa "alcune falsità" sul viaggio a Modena per il Festival della Giustizia Penale e sulla raccolta fondi per il loro matrimonio. "Abbiamo speso oltre 10mila dollari" in Italia per la "sicurezza”. Sul matrimonio: “La celebrazione avverrà il 29 febbraio 2020".Continua a leggere

Amanda Knox chiede fondi per il suo matrimonio - ma è già sposata - : Marina Lanzone Il matrimonio sarebbe stato celebrato il primo dicembre 2018, otto mesi fa. La coppia vuole davvero festeggiare le nozze "in grande" o sta cercando solo visibilità? Amanda Knox, reduce da un viaggio in Italia, è tornata a far parlare di sé. Solo una settimana fa, l’americana assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, aveva aperto insieme al suo storico fidanzato Christopher Robinson una raccolta fondi per ...

“Così non va bene…”. Carabiniere ucciso - Amanda Knox difende l’americano : Amanda Knox su Twitter parla della storia di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere ucciso a Roma dell’omicidio del quale sono accusati due ragazzi americani: “Molti mi stanno chiedendo di questo caso. Tutto quello che posso dire è: sospendo ogni giudizio. Il processo dovrebbe svolgersi in un tribunale, non davanti al tribunale dell’opinione pubblica”, scrive Amanda Knox, che poi aggiunge: “In ogni caso è una tragedia, ...

