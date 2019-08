Volley femminile | su che canale vedere l’Italia al preolimpico gratis e in chiaro C’è la

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’Italia è pronta per disputare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre scenderanno in campo a Catania nel weekend del 2-4 agosto: esordio morbido contro il Kenya, poi partita insidiosa contro il Belgio e infine scontro diretto contro l’Olanda, la partita più importante dell’anno, un dentro o fuori che metterà in palio il pass per i Giochi. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo ma dovrà sconfiggere le tulipane, ostica bestia nera che negli ultimi anni ci ha inflitto delle batoste importanti. Le ragazze del CT Davide Mazzanti saranno chiamate a un’impresa tecnica importante e dovranno presentarsi all’appuntamento dopo aver sconfitto anche le Yellow Tigers, una rivale da prendere con le pinze. Sarà il fine settimana cruciale della stagione e tutte le partite dell’Italia al ...

