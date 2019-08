Skoda Scala e Kamiq - Le Monte Carlo al Salone di Francoforte

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 1 agosto 2019) Larinnova una tradizione ormai radicata e annuncia per ildiil debutto delle versionidellae della. Questo allestimento, proposto già dal 2011 sulla Fabia, è caratterizzato da finiture esterne di colore nero pensate per rendere più aggressive le vetture. Il nero significa sportività. Laadotta anche un profilo aerodinamico anteriore specifico, mentre per lail nero è esteso anche alle barre sul tetto. Non mancheranno ovviamente le classiche targhette identificative della competizione francese, mentre non si conoscono ancora le specifiche di allestimento e le combinazioni di powertrain previste per il mercato italiano.

