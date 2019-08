SCONTRO GIUSTIZIA La mossa rimasta a Salvini e Di Maio per non perdere voti

Otto ore di battaglia sulla riforma della giustizia che passa "salvo intese". SCONTRO sulla prescrizione : È passata la mezzanotte. Dopo Otto ore di battaglia sulla giustizia, il ministro Alfonso Bonafede lascia palazzo Chigi con aria distrutta e arrabbiata come non mai. La stanchezza è tale che davanti alle telecamere comunica che la riforma sul processo penale non è stata approvata. In realtà si è sbagliato. La confusione, in questa giornata di lotta tra i gialloverdi, ha preso il sopravvento e il titolare di via ...

Otto ore di battaglia sulla giustizia. SCONTRO sulla prescrizione : Sono le dieci di sera quando nelle stanze di palazzo Chigi arriva lo “spuntino”. Sui carrelli ci sono tramezzini, acqua e qualcos’altro per rifocillarsi. Il Consiglio dei ministri, iniziato dopo le 16, con oltre un’ora di ritardo, si ferma per la seconda volta. I partecipanti ne approfittano per andare in bagno. Una pausa di pochi minuti. Nulla rispetto a quella ben più lunga durante la quale è andato in ...

Riforma della giustizia - Consiglio dei ministri di nuovo sospeso dopo stop di due ore. Agenzie : “SCONTRO Bongiorno-Bonafede” : L’inizio in ritardo, lo stop immediato, la ripresa dopo oltre 2 ore e di nuovo una pausa, intorno alle 21.45. La riunione del Consiglio dei ministri che deve discutere la Riforma della giustizia procede a strappi, anche a causa delle tensioni nella maggioranza. A Palazzo Chigi si cerca di fare quadrato attorno al provvedimento impostato dal ministero della giustizia guidato da Alfonso Bonafede. Di certo, non è bastata un’ora ...

