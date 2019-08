“Problemi di salute” Belen non si presenta alle prove tv E si scopre cosa è successo

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il ritorno di fiamma ha fatto bene a. Dopo la parentesi con Andrea Iannone, la showgirl argentina è da poco tornata a far coppia fissa con l’ex marito Stefano De Martino. Un amore forse mai del tutto tramontato che, seppure salutato da qualcuno con un pizzico di malizia, sembra aver portato serenità e tranquillità nella vita di. Un beneficio non solo mentale e fisico, maiera apparsa così bella e sorridente, ma anche per la carriera che, da qualche tempo, aveva visto ridurre le sue presenze televisive nel prime time. Sembrava la sua una lenta ma inesorabile parabola discendente e invece no, perché la ragazza si è rimboccata le maniche e ha preso il futuro in mano. Al contrario di qualche rumor circolato nei mesi scorsi,Rodriguez è stata confermata cometrice di Tu Si Que Vales. La moglie di Stefanone però non si èta durante le registrazioni ...

