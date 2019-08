Ibrahimovic non basta | l’Atletico Madrid stende l’All Star della MLS | brilla la stellina

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) La squadra guidata daha perso con il risultato di 3-0 contro l’Atletico, guidato da un super Joao Felix La formazione AllMLS non riesce ad arginare l’Atletico, cedendo con un pesantissimo 3-0 al termine del match disputato all’Orlando City Stadium in Florida, davanti a 25 mila spettatori. AFP/LaPresse Nonostante la presenza di, Rooney, Schwensteiger, Vela e Nani tra le filarappresentativaLega americana, i colchoneros non gli hanno dato scampo, andando a segno con Marcos Llorente, Joao Felix e Diego Costa. Grandissima prestazione per laportoghese acquistata in questa sessione di mercato dal Benfica, un acquisto top che sta già regalando soddisfazioni a Simeone.L'articolonon, l’Atleticol’AllMLS:ladi Joao Felix sembra ...

