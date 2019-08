Gregoretti | sbarcati i migranti Arrestati i due scafisti a bordo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Angelo Scarano Sono stati fermati duetra idalla nave. Adesso dovranno rispondere dell'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Idella navesono. Dopo qualche giorno di stallo nel porto di Augusta, il Viminale ha autorizzato lo sbarco dei 116 naufraghi salvati in quel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia. Ma durante le operazioni di sbarco sono stati fermati i due presuntiche avrebbero "guidato" il viaggio verso le nostre coste. La polizia di Ragusa infatti ha sottoposto a fermo due ventenni originari del Senegal e del Gambia. I due adesso sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per tutta la notte la Squadra Mobile di Ragusa e quella di Siracusa hanno lavorato per raccogliere tutti gli indizi a carico dei dueaccusati di aver organizzato ...

