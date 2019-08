Giustizia | sì alla riforma “salvo intese” ma M5s e Lega continuano a scontrarsi

Giustizia - Sisto : “Accordo salvo intese? Insulto alla logica. Riforma parte male e arriva peggio” : “Accordo salvo intese? Significa ‘accordo salvo accordo’, cioè un Insulto alla logica, l’esternazione plastica della contraddittorietà di questo governo, una contraddizione interna che si manifesta anche nelle parole”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, commenta il ddl Bonafede, esaminato e approvato salvo ...

Giustizia - Bonafede : “Intercettazioni? Ricordo alla Lega che non governa con Berlusconi” : “Quello che è rimasto fuori ieri in Cdm, della riforma della Giustizia, è la parte sulla riduzione del processo penale. Perché un cittadino indagato non vuole rimanere tanto tempo appeso a un processo penale. Così come un cittadino che magari subisce furto in casa, non vuole solo Giustizia, ma la vuole anche veloce. Per la prima volta nella storia della Repubblica stabiliamo tetti massimi perentori”. Così il ministro della Giustizia, ...

Giustizia - ok alla riforma "salvo intese" : Lega e M5S si scontrano sul processo penale : Il Cdm trova un accordodi massima su Giustizia civile e riforma del Csm. Ma alla fineil via libera al provvedimento è "salvo intese", non definitivo. Il Carroccio non vuole "riforme di facciata". Fonti 5 Stelle: "Non vorremmo che dietro i no ci fosse la volontà di bloccare l'abolizione della prescrizione".

Riforma Giustizia - dalla prescrizione alle intercettazioni : i nodi che dividono Lega e M5S : Un nuovo Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi prima della pausa estiva, forse il 6 agosto. E in quella sede M5s punterebbe al via libera finale al testo. Ma secondo i salviniani non ci sono margini

Riforma della Giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...

Riforma della Giustizia - Di Maio alla Lega : è ora di qualche sì : Il vicepremier rilancia le nuove norme promosse dal Guardasigilli pentastellato Alfonso Bonafede: «È una Riforma che aiuta le imprese, dimezza i tempi del processo civile, punisce i giudici che perdono tempo nelle procedure e consente di accelerare i processi di corruzione»

Ignobili ostacoli alla ricerca di verità e Giustizia per Rega : Una morte assurda, per una truffa da quattro soldi. Questa è quel che sappiamo della tragica fine del vice-brigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, appena sposato, un giovane carabiniere che dedicava al volontariato e all’assistenza parte del suo tempo libero dal servizio. Rabbia e disperazione, quindi, da parte della moglie, dei congiunti, dei colleghi e di quanti gli volevano bene. E la legittima richiesta che sia fatta ...

M5S : un abbraccio alla famiglia - certi che presto ci sarà Giustizia : Roma – “Un abbraccio alla famiglia di Mario Cerciello Rega e tutta l’arma dei Carabinieri. Siamo sicuri che presto sara’ fatta giustizia”. Lo scrive su Twitter l’account del M5S di Roma. L'articolo M5S: un abbraccio alla famiglia, certi che presto ci sarà giustizia proviene da RomaDailyNews.

Oggi alla Commissione Giustizia del Senato riprenderà la discussione sul ddl Pillon e sugli altri disegni di legge collegati : Oggi alla Commissione Giustizia del Senato riprenderà la discussione sul ddl Pillon e sugli altri disegni di legge collegati. Nonostante all’inizio di aprile Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del M5S, avesse detto che il ddl era stato «archiviato»,

Raffaella Lucanto/ Angela 'rapita dalla Giustizia' : oggi ripartono dal nipotino : Raffaella Lucanto al Maurizio Costanzo Show racconta la storia della figlia Angela 'rapita dalla giustizia': 'Certe cose non si dimenticano'

Carola premiata dal Comune di Parigi : «Perseguita dalla Giustizia italiana» : La capitana riceverà la più alta onorificenza della capitale francese che verserà anche 100mila euro a favore della Sos Mediterraneé per una nuova missione di salvataggio

Onu - allarme Venezuela : «Gli squadroni della morte fanno ?Giustizia? per Maduro» : Migliaia di omicidi extragiudiziali e altrettante scene del crimine manipolate ad arte per camuffare vere e proprie esecuzioni di Stato in colluttazioni mai avvenute. Le Nazioni Unite lanciano da...