Davide Cassani | “Il percorso di Tokyo 2020 è duro | Alaphilippe favorito Pozzovivo e Aru

Rolling Stone risponde a Davide Cassani : “L’articolo sui ciclisti morti in strada era ironico - non è stato compreso” : Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di ciclismo, ieri si era scagliato contro un articolo pubblicato su Rolling Stone il cui cui contenuto era incentrato su questa considerazione: “Ogni anno gli incidenti uccidono 250 ciclisti eppure imperano, si ostinano come dominati da un istinto suicida“. Il romagnolo aveva replicato alla testata dicendo di non avere rispetto per i morti sulle strade, proprio nel giorno in cui la 16enne ...

Ciclismo - Davide Cassani attacca Rolling Stone : “Poco rispetto nei confronti dei ciclisti morti in strada” : “Quando ce vo‘ ce vo‘”. E’ il caso di Davide Cassani. Il CT della Nazionale italiana di Ciclismo, particolarmente sensibile al tema della sicurezza stradale per i ciclisti, si è scagliato contro la rivista Rolling Stone, in merito a un articolo scritto dall’edizione italiana nel quale si critica il comportamento dei ciclisti in strada. Ecco che Cassani ha risposto piuttosto duramente a quanto è stato ...

VIDEO Ciclismo - Test Event Tokyo 2020 : alla scoperta del percorso olimpico con Davide Cassani e la Nazionale italiana : Il risultato questa volta è la cosa che conta di meno. La Nazionale italiana di Ciclismo ha dominato in lungo e in largo il Test Event su strada in chiave Tokyo 2020: sul circuito olimpico si è imposto Diego Ulissi davanti al campione tricolore Davide Formolo. L’obiettivo della squadra guidata da Davide Cassani era però quello di raccogliere più informazioni possibili sul percorso a Cinque Cerchi, sul quale il prossimo anno si assegneranno ...

VIDEO Ciclismo : alla scoperta del percorso olimpico di Tokyo 2020 con la Nazionale italiana e Davide Cassani : Non solo Tour de France. Siamo praticamente ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e inizia a salire la tensione verso i Giochi. Davide Cassani e la Nazionale italiana di Ciclismo sono proprio in terra giapponese per scoprire al meglio il percorso della prova di Ciclismo su strada a Cinque Cerchi, sulla quale domenica disputeranno il test event. Con il commissario tecnico presenti il campione italiano Davide Formolo, Dario Cataldo, Fausto ...

Davide Cassani : “A La Planche des Belles Filles capiremo quale sarà il Tour di Nibali. Per Aru una preparazione in vista della Vuelta” : Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale, ha fatto con noi un punto della situazione di quello che stiamo vivendo in questo “giro di boa” della stagione in corso. Tra le difficoltà del ciclismo italiano, preoccupato per la nuova riforma dell’UCI che sconvolgerà soprattutto le squadre Professional tricolori, e al contempo la consapevolezza di avere nel nostro Paese ancora tante belle speranze per il presente e il ...

