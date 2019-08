Corte conti | ecco quanto guadagnano i dipendenti di Regioni | Comuni e Province

Caso Serravalle - in appello Corte dei conti condanna Filippo Penati e gli altri : dovranno versare oltre 44 milioni : La Corte dei conti ha ribaltato la sentenza di assoluzione nel processo di primo grado per l’acquisto da parte della provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano-Serravalle dal gruppo Gavio nel 2005 a prezzi considerati poco equi. L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati e altre 11 persone sono state condannate in appello al risarcimento di 44,5 milioni di euro. La sentenza ha stabilito, in particolare, che ...

Bonafoni : Corte conti premia impegno Regione per Sanità : Roma – “Il lungo lavoro portato avanti in questi anni dalla Regione Lazio, come certificato oggi dalla Corte dei Conti, sta producendo i suoi frutti. Grazie all’azione strutturale che ci ha permesso di ridurre il debito, oltre 256 milioni negli ultimi anni, ci sono le condizioni per l’uscita dal commissariamento della sanita’ al tavolo del governo a fine mese. Un impegno- iniziato nel 2013 con il presidente Nicola ...

Convenzione Corte conti – difesa per erogazione prestazioni : Roma – La Corte dei Conti ha sottoscritto una Convenzione con lo Stato Maggiore della difesa per l’effettuazione di prestazioni sanitarie e attivita’ di ricovero nelle strutture sanitarie militari a favore del personale dell’Istituto. A firmare l’intesa, che si estende a tutti i dipendenti della sede centrale e delle sedi regionali e che entrera’ in vigore il prossimo 1° settembre, sono stati il Segretario ...

Concorsi Ipzs - riqualificazione PA e Corte dei Conti : inoltro cv entro agosto e ottobre : Al momento il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, la riqualificazione PA e la Giustizia amministrativa Presidenza del Consiglio dei Ministri-Corte dei Conti hanno bandito vari Concorsi pubblici, destinati a diversi profili esperti da inquadrare con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Bandi di concorso ad agosto L'Ipzs ha indetto tre Concorsi pubblici, per la copertura con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time di 10 ...

Corte dei Conti - persistere per eliminare sprechi in Rai. Solo di stipendi - 890 milioni : Per la Corte dei Conti la Rai deve persistere ''nel porre in essere ogni misura organizzativa, di processo e gestionale idonea ad eliminare residue inefficienze e sprechi, proseguendo, laddove possibile e conveniente, nel percorso di internalizzazione delle attivita' e concentrando gli impegni finanziari sulle priorita' effettivamente strategiche, con decisioni di spesa strettamente coerenti con il quadro di riferimento ed un maggiore ...

Autonomia differenziata - i rilievi della Corte dei Conti : Autonomia differenziata, l’intervento della Corte dei Conti (audizione) che analizza la richiesta delle tre regioni dal punto di vista finanziario e costituzionale. Interessanti i rilievi che non potranno essere ignorati dalla politica. Autonomia differenziata, innanzitutto una riforma finanziaria Autonomia differenziata è una riforma non solo culturale o istituzionale. Coinvolge non pochi aspetti finanziari. Quindi le considerazioni ...

Autonomia - Corte dei Conti : “Eventuali nuove materie di competenza regionale non si possono sottrarre a perequazione” : L’articolo 116 comma 3 della Costituzione nel prevedere che le forme di Autonomia rafforzata debbano essere “coerenti con i principi dell’art. 119 della Costituzione, non sembra consentire una diversa modalità di finanziamento delle materie aggiuntive né la loro sottrazione al meccanismo di perequazione interregionale previsto dalla legge nazionale”. Lo ha sottolineato il rappresentante della Sezione delle Autonomie della Corte ...

Corte conti : bilancio Regione Lombardia conferma livelli efficienza : “E’ possibile confermare che la gestione finanziaria della Regione mantiene, anche nell’esercizio 2018, elevati livelli di efficienza, già evidenziati nelle

Debito Roma - la Corte dei Conti boccia 9 anni di gestione Mef : “Irregolarità contabili”. Crediti e debiti da ricalcolare : Irregolarità nella contabilizzazione dei Crediti, dei debiti e delle procedure di rettifica. E un giudizio “complessivamente non positivo sugli squilibri latenti in ordine al bilancio di Roma Capitale”. La Corte dei Conti ha analizzato e sostanzialmente bocciato la gestione del Debito della città di Roma per la parte commissariata dal Governo, in particolare dal 2008 al 2017. I documento, molto tecnico, dei magistrati contabili ...

