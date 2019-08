Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) Asi puòalil. Dopo due giorni di divieto, il sindaco Renata Tosi ha dato il via libera dopo la comunicazione di Ausl Romagna. “Resterà alta l’per scongiurare altri accadimenti di questo genere”, ha dichiarato la prima cittadina dopo la firma della revoca del divieto di balneazione temporaneo emesso martedì scorso, in piena stagione balneare e che tanta polvere sta alzando in mezza riviera anche oggi.“Cessato il divieto- sottolinea in una nota il comune - potrà riprendere la stagione estiva anche se resterà alta l’per scongiurare altri accadimenti di questo genere”.

Vero_Bergoglio : RT @HuffPostItalia: A Riccione si può tornare a fare il bagno. Ma l'attenzione per l'Escherichia Coli resta alta - HuffPostItalia : A Riccione si può tornare a fare il bagno. Ma l'attenzione per l'Escherichia Coli resta alta - giannimacheda : Escherichia coli in Romagna. O bagno, o bagno mio, lontan da te non si può star. #Escherichiacoli #romagna #rimini #riccione -