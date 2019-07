Tutti contro beoutQ | «È furto di proprietà intellettuale»

Milano contro il consumo di plastica : borracce di alluminio a Tutti i bimbi di elementari e medie : Per contrastare l’uso della plastica, Milano parte dalle scuole: a settembre l’amministrazione regalerà borracce di alluminio a tutti i bambini delle elementari e delle medie. Il sindaco Beppe Sala, che come ha annunciato nei giorni scorsi ha deciso di “accorpare le deleghe relative alla Transizione Ambientale e di prenderle direttamente in carico”, ha precisato che “ecologia e sostenibilità continueranno a ...

Sky – Ancelotti : “Gara ordinata e intelligente contro i campioni d’Europa - finiamo la preparazione con il sorriso - sul mercato c’è voglia da parte di Tutti” : Carlo Ancelotti, dopo la grande vittoria per 3-0 contro il Liverpool in amichevole a Edimburgo è intervenuto nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: “Vittoria un po’ inaspettata, è stata una gran bella partita, approcciata con la giusta mentalitá Avevamo caricato molto, ora abbiamo finito il ciclo senza infortunati e la squadra comincia a star meglio. Abbiamo giocato una gara intelligente, senza pressare inutilmente, siamo ...

Vincenzo Nibali - il Maestro dell’Epica che scalda i cuori : fenomeno antologico - imprese memorabili. Al Tour de France contro Tutti : La missione di uno sportivo è quella di suscitare emozioni, il compito di un fuoriclasse è quello di ergersi a idolo ispirando il grande pubblico e le generazioni future, il ruolo di un fenomeno è quello di regalare delle perle di rara bellezza capaci di entrare nell’antologia dello sport segnando un’epoca, l’obiettivo di un Campione non è semplicemente quello di vincere e dominare ma di farlo in maniera unica, suggestiva, ...

Alessandro Di Battista - asse con Davide Casaleggio : "Non si governa a Tutti i costi" - rivolta contro Di Maio : "Nessuno mi ha avvisato del video di Giuseppe Conte sulla Tav e soprattutto questa è la riprova che non si governa a tutti i costi", ha tuonato Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, che pare non aver preso benissimo la decisione del premier sulla Torino-Lione. Dello stesso

Conti correnti 2019 : Tutti i controlli antievasione in arrivo : E’ pronta a partire la nuova “superanagrafe” dei Conti correnti 2019, prevista a suo tempo con il decreto Salva-Italia (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011), e dopo una serie di passaggi tecnici (tra cui l’adesione delle banche, la messa a punto del software, il via libera del Garante della Privacy) si appresta ad essere operativa, e consentirà all’Agenzia delle Entrate di controllare i Conti correnti anche delle persone fisiche. Tale ...

“Fai schifo!”. Tutti contro Veera Kinnunen (e Dani Osvaldo) : Galeotto fu Ballando con le stelle: tra Pablo Daniel Osvaldo, il musicista argentino ex calciatore, e la sua ballerina-partner della trasmissione, la biondissima Veera Kinnunen, è scoppiato l’amore. La coppia ha partecipato all’edizione del 2019 del programma condotto da Milly Carlucci classificandosi al terzo posto ex aequo con Milena Vukotic. I due hanno in qualche modo ufficializzato la relazione attraverso Instagram, in cui si sono ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Tutti i risultati di martedì 23 luglio. L’Italia supera la Grecia - ora contro l’Ungheria per andare a Tokyo 2020 : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello supera in una partita tiratissima la Grecia per 7-6 e vola in semifinale, dove gli azzurri si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nelle altre gare di giornata la Spagna batte la Serbia per 12-9 ed andrà a giocarsi il pass olimpico con la Croazia, che soffre ma supera la Germania per 10-8. Infine ...

Vercelli - esponente di Fdi contro i gay : "Ammazzateli Tutti" : Parole shock su Facebook da parte di Giuseppe Cannata, esponente di Fratelli d’Italia, vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli e membro dell'Ordine provinciale dei medici e odontoiatri. Commentando un articolo del senatore Pillon del 2018 relativo alle famiglie arcobaleno, Cannata scrive: "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili". Immediate le reazioni e tantissime le segnalazioni a Facebook, con il post che è stato rimosso ...

Anticipazioni Beautiful Trama Puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : Tutti contro Bill! : Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Brooke, Liam e Wyatt difendono Bill! Justin mette in difficoltà Thorne… Anticipazioni Beautiful: dopo le nozze di Katie e di Thorne, ha inizio il processo contro Bill Spencer per la custodia di Will… L’unica a difendere il magnate è Brooke! Ma… ecco il colpo di scena! Ci saranno momenti molto difficili per Bill Spencer! Abituato a vincere ...

Vercelli - il vicepresidente del consiglio comunale (Fdi) contro i gay : “Ammazzateli Tutti” : "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili": è il commento, con un post su Facebook, del vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli, Giuseppe Cannata, esponente di Fratelli d'Italia. A pubblicare lo screenshot del post (poi cancellato) è l'Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, che chiede le sue dimissioni.Continua a leggere

LIVE Tour de France 2019 - Limoux-Foix Prat d’Albis in DIRETTA : nuovo tappone sui Pirenei - Tutti contro Alaphilippe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA QUINDICESIMA TAPPA Percorso, altimetria e favoriti della quindicesima tappa – La cronaca della quattordicesima frazione – La classifica generale del Tour de France 2019 – Le pagelle della quattordicesima tappa – Tutte le puntate della “Fagiané di Magrini” Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Tour de France 2019, frazione che ...

Governo : Conte - ‘difendo ministri contro Tutti’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Sono soddisfatto della mia squadra, i miei ministri li difendo contro tutti”. Lo dice il premier, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo Governo: Conte, ‘difendo ministri contro tutti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.