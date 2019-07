Tabaccaia uccisa,fermo presunto killer

Fermato un 43enne per l'omicidio di Mariella Rota, ladi 66 annia coltellate ieri nell'androne del palazzo in cui abitava, in una zona centrale di Reggio Calabria, e da cui si accede anche al suo negozio. L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. La donna, secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria passando dall'androne.La donna sarebbe stata accoltellata con "particolare violenza".(Di mercoledì 31 luglio 2019)