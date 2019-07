Tabaccaia uccisa a coltellate | fermato un cliente abituale

Reggio Calabria. La Tabaccaia Mariella Rota uccisa da un filippino : E’ un filippino di 43 anni l’uomo fermato per l’omicidio di Mariella Rota. La tabaccaia di 66 anni è stata

Tabaccaia uccisa a Reggio Calabria - fermato presunto autore delitto : “Un cliente abituale” : Un cittadino filippino di 43 anni è stato fermato per l'omicidio Mariella Rota, la Tabaccaia sessantaseienne uccisa a coltellate ieri nell'androne del palazzo in cui abitava a Reggio Calabria. L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. La vittima lo avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria.Continua a leggere

