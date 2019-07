Caldo | Coldiretti | al via la raccolta di pomodoro | prima il Nord

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “I cambiamenti climatici rovesciano ladelin Italia con ilche partee anticipa il Sud anche per effetto del meteo pazzo e un’estate che ha visto in media 11 tempeste al giorno fra tornado e grandinate spesso nelle aree del Mezzogiorno“: è quanto emerge da una analisi diin occasione del via alla2019 diper pelati, polpe, passate, concentrato e sughi Made in Italy con gli agricoltori in campo fra Lombardia ed Emilia Romagna a cui seguiranno nei prossimi giorni quelli di Puglia e Campania per una produzione a livello nazionale in calo dell’8% rispetto alle stime di inizio stagione. “Ile i cambiamenti climatici – sostiene la– hanno modificato la distribuzione delle coltivazioni e i tempi dicon ilche ormai rappresenta la metà del totale della produzione nazionale di. Le ...

alcinx : RT @Ansa_TerraGusto: A soffrire il caldo sono anche gli animali, nelle case e nelle fattorie. Per la @coldiretti le mucche, con le alte tem… - coldiretti : RT @Ansa_TerraGusto: A soffrire il caldo sono anche gli animali, nelle case e nelle fattorie. Per la @coldiretti le mucche, con le alte tem… - Itacasalesiani : RT @VITAnonprofit: Le #api stressate non volano più per il #caldo, - 41% di miele -