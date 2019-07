Temptation Island 2019 | chi si è lasciato e chi no – Video

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2019) Nicola e Maddalena -Più che un viaggio nei sentimenti, il percorso diè stato una vera e propria ecatombe: delle sei coppie in gioco, solo una ha deciso di uscire insieme dal villaggio sardo Is Morus Relais. Tutto però potrebbe venire messo in discussione dallo speciale di questa sera – martedì 30 luglio – condotto sempre da Filippo Bisciglia, che racconterà che cosa è successo ai protagonisti del reality un mese dopo la fine delle registrazioni.: chi si èEpilogo, in primis, per Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis. Il primo si è “riscoperto” innamorato e ha chiesto alla convivente un’altra possibilità per dimostrarle che ha compreso tutti gli errori commessi (reciprocamente) nella loro relazione. Nonostante i momenti spensierati con la single Elena, l’uomo si è arreso di ...

