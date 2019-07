Procura apre fascicolo sulla Gregoretti | comandante sentito dai pm

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) I “contatti sono ancora in corso” con i Paesi membri dell’Unione Europea per la redistribuzione dei 115 migranti che si trovano a bordo della navedella Guardia Costiera italiana ormeggiata nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa. Questa è la posizione dell’Unione europea, come fa sapere un portavoce della Commissione, ricordando che “venerdì (26 luglio, ndr) è arrivata una richiesta delle autorità italiane” per la redistribuzione dei migranti e da allora “abbiamo avviato contatti con tutti i Paesi membri interessati a questo sforzo di solidarietà”. Ma da allora solo i sedici minorenni sono potuti sbarcare dalla nave della Guardia Costiera. Berlino rinnova la volontà di collaborare. “Da un anno abbiamo dato la disponibilità come Governo tedesco di accogliere una ...

tg2rai : Gli gli affidi illeciti a #Bibbiano. C'è la prima confessione di un'assistente sociale sulle false relazioni. Anche… - fanpage : Nave #Gregoretti, la procura apre un’inchiesta: #Salvini rischia un nuovo caso Diciotti - NuovoSud : Migranti, la Procura di Siracusa apre fascicolo su comandante Gregoretti -