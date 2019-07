Fonte : ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2019) Gli analistidanno latraper lo, anche se in panchina è stata avviata la rivoluzione Sarri. I bianconeri sono dati a 1,45, di gran lunga più avanti della concorrenza. Al secondo posto,mette ildi Ancelotti, a 5.00. Conte al timone dell’Inter fornisce maggiore garanzia e quindi fiducia. I nerazzurri viaggiano a 6,00. Il Milan è quarto ma distanziato di parecchio: a 25 volte la scommessa. I rossoneri possono però nutrire legittime ambizioni da Champions, visto che la loro qualificazione tra le prime quattro è probabile, a 2,30. Posto che(a 1,01 appena),(a 1,15) e Inter (a 1,17) occuperanno i primi tre posti disponibili, il Milan dovrà vedersela con la Roma, a 3,00 e con l’Atalanta (3,75). Più limitate le chance della Lazio, data a 4,00. L'articolo Perper lo. Il...

napolista : Per Snai, Juve nettamente favorita per lo scudetto. Il Napoli segue a ruota I bianconeri sono dati a 1,45. Il Napol… - sscalcionapoli1 : Snai, Juve favorita per lo Scudetto: per gli analisti subito dietro c’è il Napoli - 100x100Napoli : Snai, Juve favorita per lo Scudetto: dietro c’è il Napoli -