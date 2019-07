Lega avanti su canale | arriva un manager per i contenuti

Salvini : splendida giornata per Torino - avanti con sgomberi e ritorno a Legalità in tutta Italia : Roma – “avanti con gli sgomberi e il ritorno alla legalita’ in tutta Italia, dopo anni di attese e silenzio: oggi e’ una splendida giornata per Torino, dalle parole ai fatti. Il ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alla questura in particolare, alla prefettura, al Comune ed ai privati che hanno collaborato e’ doveroso”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Torino, IN CORSO SGOMBERO ...

Rocca di Papa - lite al pranzo di nozze : cameriere accoltella colLega davanti al ministro Trenta : Rissa tra camerieri con accoltellamento ieri sera a un ricevimento di nozze a Rocca di Papa, alle porte di Roma. Secondo quanto si è appreso, tra gli ospiti del matrimonio c’era anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rocca di Papa che hanno arrestato un italiano di 46 anni che con un coltello ha ferito all’addome un collega georgiano di 22 anni. Alla base ...

Lega : caso Lukoil - venerdì Faraone davanti cancelli Isab Priolo : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Dopo le notti sulla Sea Watch e la marcia sblocca opere di 90 chilometri da Ragusa a Catania, il senatore del Pd Davide Faraone si intesta la battaglia sulla raffineria Lukoil di Priolo dove il prefetto di Siracusa ha vietato le manifestazioni davanti ai cancelli. Un'o

Sondaggi politici elettorali : PD in ribasso ma resta davanti al M5S - Lega in crescita : La terza ed ultima decade del mese di luglio ha visto l’istituto di ricerche SWG pubblicare nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano delle variazioni rispetto alla settimana scorsa, con il Partito Democratico in flessione, anche se riesce a mantenere la propria posizione sul M5S, visto che il gap con quest’ultimo era abbastanza ampio. In testa c’è sempre la Lega, che poco alla volta sembra avvicinarsi al 40%. ...

Giancarlo Giorgetti - retroscena tra Lega e Vaticano : "Un passo indietro ora - due passi avanti a settembre" : Un sibillino retroscena su Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario della Lega, che secondo il Corriere della Sera sarebbe prossimo ad abbandonare ogni incarico di governo, avrebbe fatto "un passo indietro" (la rinuncia a ogni ambizione (peraltro scarsa) di diventare commissario europeo "per farne du

Di Maio : «Andiamo avanti» - rimpasto Legato a nome della commissaria : «Siccome questi sono momenti in cui c'è una grande discussione, io l'unica cosa che posso dirvi è che vale la pena andare avanti perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere,...

Di Maio : escludo crisi - con Salvini vediamoci e avanti. Il leader della Lega : «Lo vedrò - problema sono i no M5S» : Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini dicendo apertamente di escludere la crisi di governo: «escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato male non fare paura non avere:...

La trattativa Lega-Russia è andata avanti? : Gianluca Savoini è indagato per corruzione internazionale nell’ambito dell’inchiesta sui fondi neri alla Russia (foto: Stefano Cavicchi / Lapresse) Sono passati otto giorni da quando il sito di news americano BuzzFeed ha pubblicato un articolo su una presunta trattativa tra tre uomini italiani e tre russi per finanziare in maniera segreta e illegittima la Lega tramite una vendita di carburante. Da allora, sono emersi ogni giorno ...

Lega-Russia - L'Espresso : "La trattativa è andata avanti" : Le indagini sui legami tra Lega e Russia e i presunti finanziamenti al partito di Matteo Salvini sono in corso da parte della Procura di Milano e dopo gli sviluppi degli ultimi due giorni - la perquisizione dell'abitazione di Francesco Vannucci e l'avviso di garanzia per Gianluca Meranda - L'Espresso va avanti con la sua inchiesta e sostiene che la trattativa tra persone vicine alla Lega e la Russia non si sarebbe interrotta dopo quel vertice ...

Di Maio incontenibile contro la Lega : “Sono STUFO! non si può andare avanti…” (VIDEO) : Luigi Di Maio appare in una diretta FB esprimendo tutta la sua stanchezza contro la LEGA di Salvini e lancia un appello: “Sono stufo…” «Capisco che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla LEGA, ma questa è una falsità. È un attacco grave che io non posso permettere. … Continue reading Di Maio incontenibile contro la LEGA: “Sono STUFO! non si può andare avanti…” ...

Governo : Morani - ‘crisi? Lega-M5S avanti come falange su dl sicurezza’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Mentre litigano sui social e sui giornali, Lega e M5s vanno avanti come una falange alla Camera sul decreto sicurezza bis. Vanno d’amore e d’accordo e cercano solo diversivi mediatici su Savoini e i rapporti con i russi”. Lo scrive Alessia Morani del Pd su twitter. L'articolo Governo: Morani, ‘crisi? Lega-M5S avanti come falange su dl sicurezza’ sembra essere il primo ...

Sondaggi elettorali GPF - Emilia Romagna - Lega di poco avanti sul Pd : Sondaggi elettorali GPF, Emilia Romagna, Lega di poco avanti sul Pd Salvini ha messo da tempo l’Emilia Romagna nel mirino. Al leader della Lega non basta aver conquistato in questa parte di anno solare Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte. Vuole fare en plein e la ciliegina sulla torta potrebbe essere una delle regioni rosse, culla dei partiti di sinistra e roccaforte del Pd. La regione andrà al voto in autunno e il risultato è ...

Lega e fondi russi - Francesco Vannucci si fa avanti : «Ero io il terzo italiano al Metropol - tutto regolare» : «Ho partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l’avvocato Gianluca Meranda»

Lega e fondi russi - Francesco Vannucci si fa avanti : «Ero io il terzo uomo al Metropol - tutto regolare» : «Ho partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l’avvocato Gianluca Meranda»