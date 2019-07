La picchia pure a Pronto Soccorso,preso

Hato la compagna a casa e ha continuato aldove la donna si era recata per farsi medicare. Per maltrattamenti in famiglia, un uomo di 42 anni è stato arrestato a Roma. Le liti, secondo il racconto della donna, erano continue fino a quando l'uomo l'ha schiaffeggiata violentemente anche al, procurandole la frattura composta dell'orbita destra con una prognosi di 20 giorni. L'arresto dopo la scoperta che la vittima era stata ricoverata già altre volte per le aggressioni subite.(Di martedì 30 luglio 2019)