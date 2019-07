Hearthstone | la prossima espansione | Salvatori di Uldum | vedrà l' arrivo di Re Phaoris

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019)di, lache arriverà a far parte dell'universo di, verrà pubblicata il 6 agosto. Tuttavia è già possibile dare uno primo sguardo ad una delle carte leggendarie presenti nel nuovo contenuto, ovvero Re.Reè un servitore che può essere giocato da qualsiasi classe: possiede un particolare grido di battaglia che una volta attivato consentirà di evocare un servitore casuale a seconda della magia che avremo in mano.Reè conosciuto nell'universo di World of Warcraft per essere un personaggio di livello 90 ed è il sovrano della fazione Ramkahen che ha casa proprio all'interno di. Di seguito potete dare uno sguardo al video che descrive la carta.Leggi altro...

