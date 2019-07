Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il logo di(Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Si chiama KaiOS ed è molto probabile che non ne abbiate mai sentito parlare. Però è diventato all’improvviso importante perché da poche ore sul suo piccolo KaiStore è possibile scaricare, oltre a Facebook Lite e Twitter, anche. Il che equivale a una rivoluzione low-cost che, tra manie hipster e desideri di digital detox (non siete stanchi anche voi del vostro smartphone?), potrebbe spostare il centro nel mercato dei telefonini anche nei paesi più ricchi e coccolati dai grandi marchi come, Samsung, Huawei, Oppo, OnePlus e tutti gli altri. L’alternativa KaiOs è il sistema operativo “quasi smart”dall’americana KaiOS Technologies nel 2017, e basato (alla lontana) sul vecchio Firefox Os e su B2G. Di solito viene utilizzato nei telefonini più economici, venduti nei ...

MilanoCitExpo : Whatsapp ha appena creato un rivale per i sistemi operativi di Apple e Google #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - claudiofiera : Whatsapp ha appena creato un rivale per i sistemi operativi di Apple e Google - 0verflowingsink : Ho appena litigato con una mia amica su WhatsApp e sono basita, io ero amichevole e lei continuava a fraintendere o… -